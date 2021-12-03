SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha! Piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale...

Son haftalarda döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arka arkaya hamleleri geliyor.
"SATIM YÖNÜNDEN MÜDAHALE..."
Merkez Bankası'nın açıklaması şu şekilde: Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.
NE OLMUŞTU?
1 Aralık 2021 günü Merkez Bankası'ndan 7 yıl sonra ilk müdahale gelmişti.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın faizi de enflasyonu da indirmekte kararlı olduğunu açıklamasıyla dün akşam saatlerinde dolar 13,95 lira ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalandı.
MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ KURUNA MÜDAHALE
TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı.