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    • Ekonomi
    • 03.12.2021 13:33
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    • 03.12.2021 13:39
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    SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha! Piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale...

    Son dakika haberleri... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, yüksek döviz kurlarına bir kez daha müdahale etti. Merkez Bankası, geçtiğimiz gün de satım yönünden müdahale etmişti.

    Merkez’den bir müdahale daha

    Son haftalarda döviz kurlarındaki sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın arka arkaya hamleleri geliyor.

    "SATIM YÖNÜNDEN MÜDAHALE..."
    Merkez Bankası'nın açıklaması şu şekilde: Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunulur.

    NE OLMUŞTU?
    1 Aralık 2021 günü Merkez Bankası'ndan 7 yıl sonra ilk müdahale gelmişti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın faizi de enflasyonu da indirmekte kararlı olduğunu açıklamasıyla dün akşam saatlerinde dolar 13,95 lira ile yeni tarihi zirvesini gören dolar/TL, gece boyu 13 liranın üzerinde dalgalandı.

    MERKEZ BANKASI'NDAN DÖVİZ KURUNA MÜDAHALE
    TCMB, Doğrudan Döviz Müdahalesine İlişkin Basın Duyurusu paylaştı.

    Merkez'den dövize müdahale

        Açıklamada, "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale edilmektedir" denildi.

        DÖVİZ KURLARINA KARŞI BİR AÇIKLAMA DAHA GELDİ
        Merkez Bankası bir açıklama daha yaparak "Döviz kurlarında görülen sağlıksız fiyat oluşumları nedeniyle Borsa İstanbul Vadeli İşlemler ve Opsiyon Piyasası nezdinde işlem yapılmaya başlanmıştır." dedi.

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        ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA
        Başkan Erdoğan müdaheleye ilişkin "Merkez Bankası yasasında var. Müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi. Erdoğan asgari ücretle de ilgili "Asgari ücrette çok büyük bir artış olacak" dedi.

        Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,10 civarında değerleniyor.

            Euro/TL ise 14,80 civarlarından işlem görüyor.

            FAİZ MESAJI
            Öte yandan Başkan Erdoğan, konuk olduğu yayında düşük faiz politikası temelli yeni ekonomi modelinin hedeflerini anlattı.

            Başkan Erdoğan, "Faiz sebep, enflasyon neticedir. Faizi şu anda düşürüyoruz ve enflasyonun da inşallah düştüğünü hep birlikte göreceğiz" dedi.
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            Haberler Ekonomi SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha! Piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale...
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