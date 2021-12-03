SON DAKİKA: Merkez Bankası'ndan dövize bir müdahale daha! Piyasaya satım yönünde doğrudan müdahale...

ERDOĞAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Başkan Erdoğan müdaheleye ilişkin "Merkez Bankası yasasında var. Müdahale etmesi gerekiyorsa yapar" dedi. Erdoğan asgari ücretle de ilgili "Asgari ücrette çok büyük bir artış olacak" dedi.

Merkez Bankası'nın açıklaması sonrası dolar/TL 13,10 civarında değerleniyor.