Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj: Rota düşük faiz, yüksek üretim!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan kararıyla, görevden affını isteyen ve talebi kabul edilen Lütfi Elvan'dan boşalan Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati getirildi.
Devir teslim töreninde konuşan Nebati, "Cumhurbaşkanımızın yıllardır hayalini kurduğu ekonomik olarak tam bağımsız Türkiye vizyonuyla yeni bir yola girdik, en önemli öncelik yüksek faiz olmayacak" dedi, yeni dönemin faiz değil, yatırım ve istihdam dönemi olacağını vurguladı.
KULAĞIMIZ SOKAKTA OLACAK
Bakan Nebati, "Salgının en yoğun dönemini ekonomik olarak büyük bir başarıyla atlattık. Türkiye salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden birisi oldu. Ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye dediğimiz bir yola girdik. Önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak. Yatırım ve ihracat artışını güçlendirmek, istihdamı artırarak ancak asla kulağını sokaktan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar ile adımların atıldığı, her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız" diye konuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada ise Nebati, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl" ifadesini kullandı.
DÜŞÜK FAİZ VE YÜKSEK ÜRETİM HACMİ
Bakan Nureddin Nebati, sosyal medya hesabından yayınladığı grafikle yeni ekonomik modelin yüksek faiz ve kur odaklı sistem yerine düşük faiz, üretim, yatırım, istihdam, ihracat ve cari fazla üzerine kurulduğu mesajını vermişti.