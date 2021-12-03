Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den ilk mesaj: Rota düşük faiz, yüksek üretim!





KULAĞIMIZ SOKAKTA OLACAK

Bakan Nebati, "Salgının en yoğun dönemini ekonomik olarak büyük bir başarıyla atlattık. Türkiye salgın sürecinde en hızlı toparlanan ülkelerden birisi oldu. Ekonomik olarak tam bağımsız bir Türkiye dediğimiz bir yola girdik. Önceliğimiz yüksek faiz değil yatırım olacak. Yatırım ve ihracat artışını güçlendirmek, istihdamı artırarak ancak asla kulağını sokaktan uzak tutmayarak gereğini yapmak olacaktır. Sayın Cumhurbaşkanımızın belirlediği politikalar ile adımların atıldığı, her türlü özverinin ortaya konulduğu süreci yaşayacağız" diye konuştu. Sosyal medya hesabından yaptığı ilk açıklamada ise Nebati, "Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır. İşimizde bize doğruluk ver, bizi muvaffak kıl" ifadesini kullandı.