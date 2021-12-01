AK Parti 4. Olağan Kongresinde MKYK Üyesi seçildi. MYK Üyesi olarak AK Parti Genel Merkez Mali ve İdari İşler Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı. 24. Dönemde İstanbul, 25. Dönemde Şanlıurfa, 26. Dönem İstanbul Milletvekili seçildi. İyi düzeyde İngilizce, az düzeyde Arapça bilen Nebati, evli ve 4 çocuk babasıdır.

EKONOMİYE İLİŞKİN 11 MADDE AÇIKLAMIŞTI

Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nureddin Nebati 25 Kasım tarihinde sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından ekonomiye ilişkin çarpıcı açıklamada bulunmuş ve yol haritasını açıklamıştı.

Nureddin Nebati, "Düşük faiz politikamız sonucu TL'ye yapılan manipülatif ataklar ekonomimize ciddi zararlar veremez. Örneğin; bankacılık sektörünün sermaye yeterlilik oranı yasal ve hedef oranın oldukça üzerindedir. Bunun yanında bankacılık kredilerinin geri dönüşlerinde hiçbir sıkıntı yoktur" ifadelerini kullandı.