Aralık gelir gelmez faizlerin fitili ateşlendi! Paranız duble katlanacak! 2.170,06 TL bedava kazanç: 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi kazanç sağlar?
Bankada para biriktirenlere müjdeli haberler geliyor. 32, 46 ve 92 günlük vadeli mevduat faiz oranları sık sık bankalar tarafından güncelleniyor. Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından bankaların TL mevduat faizlerinde güncelleme yapıldı. Durum böyle olunca para birikimi yapan kişiler en iyi getiriyi sağlayan bankayı öğrenerek ona göre hareket etmek istiyor. Özel bankalar arasında en yüksek faiz oranı üzerinden hesaplama yapıldığında 150 bin TL'nin aylık faiz getirisi 2.170,06 TL olarak belirlendi. Peki, 32 günlük 150.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? İşte aralık ayı mevduat faiz oranları...
02.12.2021 23:19
- Son Güncelleme: 02.12.2021 23:19
Aralık gelir gelmez faizlerin fitili ateşlendi! Paranız duble katlanacak! 2.170,06 TL bedava kazanç: 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi kazanç sağlar? Banka hesaplarında parası birikenlere müjdeli haberler peşi sıra geliyor. Mevduat faiz oranları sık sık bankalar doğrultusundan güncelleniyor ve müşteri kazanmak isteyen bankalar arasında kıyasıya yarış sürüyor. Mevduat hesabı açmak isteyenler için son oranları kapsamlı bir şekilde derledik. Peki, 32 günlük 150.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? İşte aralık ayı mevduat faiz oranları...