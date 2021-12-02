Aralık gelir gelmez faizlerin fitili ateşlendi! Paranız duble katlanacak! 2.170,06 TL bedava kazanç: 32 günlük vadeli mevduat faizi mi, repo getirisi mi kazanç sağlar? Banka hesaplarında parası birikenlere müjdeli haberler peşi sıra geliyor. Mevduat faiz oranları sık sık bankalar doğrultusundan güncelleniyor ve müşteri kazanmak isteyen bankalar arasında kıyasıya yarış sürüyor. Mevduat hesabı açmak isteyenler için son oranları kapsamlı bir şekilde derledik. Peki, 32 günlük 150.000 TL mevduat faizi kaç TL kazandırır? İşte aralık ayı mevduat faiz oranları...