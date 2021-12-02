Emekli olacaklara 7 yıl formülü! Maaşları da etkiliyor! SGK beklerken Bağkur'dan emekli olabilirsiniz! Priminizi 1260 güne tamamlarsanız... Emeklilikte sigortalılık geçmişine bakılırsa farklı koşullara tabi tutuluyor. Birden çok statüde hizmeti bulunanlar emeklilikte son 7 sene içerisinde en çok çalıştıkları statüde emekli edilirler. SGK'dan emekli olmayı beklerken son yedi yıl sebebiyle BAĞ-KUR'dan emekli olabilirsiniz. Peki, emeklilikte son 7 yıl kuralı nedir? Kurtulmanın bir yolu var mı? İşte konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler...