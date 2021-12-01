Asgari ücret zammı enflasyon farkı, ek zam ve refah payı ile birlikte... Asgari ücret zammı brüt-net 2022 için ilk rakam son dakika geldi!



ASGARİ ÜCRET GÖRÜŞMELERİ HEMEN BİTEBİLİR

Taraflar, yeni asgari ücreti saptama çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Önceki senelerden değişik olarak bu sene hükümet, işçi ve işveren temsilcileri yeni asgari ücretin Aralık ayının sonu beklenmeden süratli şekilde müzakere edilmesi hususu ile alakalı mutabık. Bu durum, yeni asgari ücretin Aralık ayı ortasında belirleneceği görüşünü güçlendiriyor.

İşçi ve işveren tarafının mutabık bulunduğu başka bir husus da vergi indirimi. Her iki taraf, başta asgari ücret olmak üzere bütün ücretler üzerindeki vergilerin kademeli olarak azaltılmasını talep ediyor.

Görüşmeler evveli TİSK, sahip olunan istihdamın korunması ve yeni istihdam sağlanması amacıyla asgari ücret işveren desteğinin bu sene da devam etmesinde ısrarlı.

Türk-İş ise yeni asgari ücrete dair talebini kamuoyuyla şimdilik paylaşmamakla eş güdümlü "insan onuruna yakışır" düzeyde bir asgari ücret istiyor.

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