Hecoin isimli kripto para buharlaştı! Yabancı gibi gösterildi sahibi Türk çıktı...

Coin borsasında işlem yapan vatandaşların paraları bu kez de Hecoin'le buhar oldu. Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu.