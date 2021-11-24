Hecoin isimli kripto para buharlaştı! Yabancı gibi gösterildi sahibi Türk çıktı...

Coin borsasında işlem yapan vatandaşların paraları bu kez de Hecoin'le buhar oldu. Tam ismi Heroes & Empires Coin olan şirket, geçen ekim ayında Yavuz Bunul isimli kişi tarafından Hint Okyanusu'nda bulunan Seyşeller adası merkezli olarak kuruldu.
Hecoin şirketi, iddiaya göre sosyal medyada faaliyet gösteren coin fenomenlerine reklâm yaptırdı. Fenomenler aracılığıyla binlerce kullanıcıya ulaşan Hecoin şirketi, ön satışında 20 bin aktif üyeye hizmet sağladı. Şirket hesabına binlerce Dolar para gönderildi. Yoğun ilgi nedeniyle coin'lerin tane fiyatı 400 dolara kadar yükseldi. Hecoin'in tüm reklamlarında şirket yabancı bir firmaymış gibi gösterildi.
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