Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 30.11.2021 12:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.11.2021 13:07
    ABONE OL

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacak

    2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüme gösterdi. Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacak. Herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir." dedi.

    Milli gelirken alınan pay artacak

    Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımların atılacağını belirterek, "Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

    Elvan, Twitter hesabından, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan bu yılın 3'üncü çeyrek büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmede bulundu.

    Dış talebin büyümedeki etkisine dikkati çeken Elvan, şunları kaydetti:

    "Dış talebin verdiği önemli katkıyla 2021'in üçüncü çeyreğinde yıllık yüzde 7,4 oranında büyüdük. Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacaktır. Vatandaşlarımız müsterih olsun, herkesin büyümeden en iyi şekilde faydalanması temel önceliğimizdir."


    2021 BÜYÜME RAKAMLARI
    2021 yılı üçüncü çeyrek büyüme verisi açıklandı. Buna göre Türkiye ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 7,4 büyüme gösterdi.

    Yıl sonu büyüme beklentisi ne?


    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı üçüncü çeyrek Dönemsel Gayrisafi Yurt İçi Hasıla verisini açıkladı. Buna göre, Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) 2021 yılı üçüncü çeyreğinde yüzde 7,4 arttı. GSYH'yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde; 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yıla göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak; mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri yüzde 25,4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 22,6, hizmetler yüzde 20,7, diğer hizmet faaliyetleri yüzde 11,7, sanayi yüzde 10, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetleri yüzde 8,3 ve gayrimenkul faaliyetleri yüzde 4,7 arttı. Finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 19,9, inşaat yüzde 6,7, tarım, ormancılık ve balıkçılık ise yüzde 5,9 azaldı.



        Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, 2021 yılı üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 7,8 arttı.

        GSYH 2021 YILININ ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE CARİ FİYATLARLA 1 TRİLYON 915 MİLYAR 467 MİLYON TL OLDU
        Üretim yöntemiyle Gayrisafi Yurt İçi Hasıla tahmini, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 35,5 artarak 1 trilyon 915 milyar 467 milyon TL oldu. GSYH'nin üçüncü çeyrek değeri cari fiyatlarla dolar bazında 225 milyar 497 milyon olarak gerçekleşti.



        YERLEŞİK HANEHALKLARININ TÜKETİM HARCAMALARI 2021 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 9,1 ARTTI
        Yerleşik hanehalklarının tüketim harcamaları, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 9,1 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 9,6 artarken gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 2,4 azaldı.

        MAL VE HİZMET İHRACATI 2021 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 25,6 ARTARKEN İTHALATI YÜZDE 8,3 AZALDI
        Mal ve hizmet ihracatı, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 25,6 artarken ithalatı yüzde 8,3 azaldı.

        İŞGÜCÜ ÖDEMELERİ 2021 YILI ÜÇÜNCÜ ÇEYREĞİNDE YÜZDE 36,3 ARTTI
        İşgücü ödemeleri, 2021 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36,3, net işletme artığı/karma gelir ise yüzde 38,6 arttı. İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı geçen yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 30,1 iken bu oran 2021 yılında yüzde 29,8 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 54,4'ten yüzde 54,6'ya yükseldi.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Milli gelirken alınan pay artacak
        Haberler Ekonomi Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan: Ücretli kesimin milli gelirden aldığı payı artırmak için gerekli adımlar atılacak
            SON DAKİKA