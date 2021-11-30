30 Kasım serbest piyasada dolar kuru! 1 dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin, dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum!

Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru salı gününe ise 12,75 liradan başladı. Kur gün içinde 13,1850 seviyesine kadar yükseldi. Peki, 30 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!
30 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 13,0543
Dolar satış: 13,0811
EURO NE KADAR?
Euro alış: 14,8198
Euro Satış: 14,8586
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 17,4222
Pound satış: 17,4604
ANLIK FİYATLAR!
PİYASALARDA GÜN ORTASI
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 1.811,61 puana yükseldi.
Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,82 puan değer kazandı.
Dün 1.808,798 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,89 puan ve yüzde 0,27 değer kaybederek 1.803,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.797,16, en yüksek ise 1.814,99 puanı gördü.