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    • Ekonomi
    • 30.11.2021 15:26
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    • 30.11.2021 15:26
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    30 Kasım serbest piyasada dolar kuru! 1 dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin, dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum!

    Akşam saatlerinde dolar, euro fiyatlarında yaşanan son gelişmeler yatırımcılar ve ekonomi gündemini takip edenler tarafından araştırılan konular arasında yer aldı. İnişli çıkışlı hareketlerin görüldüğü dolar kuru bugün 13 TL bandına yükseldi. Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru bugün güne 12,75 liradan başlamıştı. Bu sebeple önümüzdeki günlerde dolar, euro ve sterlin fiyatlarının seyrinin ne olacağı vatandaşlar tarafından merak edilerek sorgulanmaya başlandı. Peki, 30 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    takvim.com.tr
    30 Kasım serbest piyasada dolar kuru! 1 dolar kaç TL?

    Haftaya yükselişle başlayan dolar kuru salı gününe ise 12,75 liradan başladı. Kur gün içinde 13,1850 seviyesine kadar yükseldi. Peki, 30 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    30 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 13,0543

    Dolar satış: 13,0811

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 14,8198

    Euro Satış: 14,8586

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 17,4222

    Pound satış: 17,4604

    ANLIK FİYATLAR!

    PİYASALARDA GÜN ORTASI

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 1.811,61 puana yükseldi.

    Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,82 puan değer kazandı.

    Dün 1.808,798 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,89 puan ve yüzde 0,27 değer kaybederek 1.803,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.797,16, en yüksek ise 1.814,99 puanı gördü.

        Günün ilk yarısında mali endeks yüzde 0,02, hizmetler endeksi yüzde 0,11, teknoloji endeksi yüzde 0,46 ve sanayi endeksi yüzde 0,43 değer kazandı.

        Önceki kapanışa göre günün ilk yarısında BIST 100 endeksine dahil hisselerden 50'si yükseldi, 44'ü değer kaybetti. En çok işlem gören hisse senetleri ASELSAN, Koza Altın İşletmeleri, Garanti BBVA, Sasa Polyester, Türk Hava Yolları oldu.

        ALTININ ONSU 1.796,0 DOLAR SEVİYESİNDE

        Uluslararası piyasalarda saat 13.00 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1360 sterlin/dolar paritesi 1,3360 ve dolar/yen paritesi 112,9 düzeyinde seyrediyor.

        İstanbul serbest piyasada dolar 12,9980 liradan, avro 14,7740 liradan satılıyor.

        Altının onsu uluslararası piyasalarda yüzde 0,7 artışla 1.796,0 dolardan, Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı ise yüzde 2 azalışla 71,4 dolardan işlem görüyor.
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        Haberler Ekonomi 30 Kasım serbest piyasada dolar kuru! 1 dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin, dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum!
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