30 Kasım serbest piyasada dolar kuru! 1 dolar kaç TL? Bugün euro, sterlin, dolar ne kadar oldu? Piyasalarda son durum!

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PİYASALARDA GÜN ORTASI

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,16 artışla 1.811,61 puana yükseldi.

Endeks, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 2,82 puan değer kazandı.

Dün 1.808,798 puandan kapanan BIST 100 endeksi, güne 4,89 puan ve yüzde 0,27 değer kaybederek 1.803,91 puandan başladı. Endeks, günün ilk yarısında en düşük 1.797,16, en yüksek ise 1.814,99 puanı gördü.