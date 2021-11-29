Bölücü terör örgütü PKK yolları ve köprüleri patlatmıştı! Devlet, Şırnak'a dev yatırım başlattı

Sarp araziye kurulu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde tarihinde ilk defa yolları genişletiliyor.
Sarp araziye kurulu Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde tarihinde ilk defa yolları genişletiliyor.
13 Milyon TL'lik projede Yeşilöz deresi ve Habur çayı kenarından geçen virajlı yolların yapımına başlandı.
"BEYTÜŞŞEBAP BÖLGESİNDE TARİHİNDE İLK DEFA BÖYLE BİR ÇALIŞMA YAPILIYOR"
Projede görevli İnşaat mühendisi Behçet Kara, 19 kilometrelik yol projeleri olduğunu söyledi.
Kış ayında da çalışacaklarını ifade eden Kara, "Beytüşşebap bölgesinde tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor. 10 dakikayı daha kısa süreye indireceğiz. 5 Kilometrelik yolu asfaltlamayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmayı yapmak da bize nasip oldu" dedi.
"MEMLEKETİMİZ VE DEVLETİMİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"
Kara yolları teknik personeli inşaat teknikeri Mehmet Gülüsever ise hedeflerinin 5 kilometrelik yolu yapmak olduğunu belirtti. Gülüsever, "Önümüzdeki yılda tamamlayacağız. Memleketimiz için ve devletimiz için gece gündüz çalışmak zorundayız. İnşallah Beytüşşebap yolları daha güzel olacak" diye konuştu.
Yollarda hummalı çalışma başlatılırken, bu yıl 5 kilometrelik yolun asfaltlama çalışmalarını tamamlayıp geriye kalan 14 kilometrelik yolun önümüzdeki yıl tamamlanacağı hedefleniyor.