Bölücü terör örgütü PKK yolları ve köprüleri patlatmıştı! Devlet, Şırnak'a dev yatırım başlattı

Kış ayında da çalışacaklarını ifade eden Kara, "Beytüşşebap bölgesinde tarihinde ilk defa böyle bir çalışma yapılıyor. 10 dakikayı daha kısa süreye indireceğiz. 5 Kilometrelik yolu asfaltlamayı düşünüyoruz. Çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Bu çalışmayı yapmak da bize nasip oldu" dedi.





"MEMLEKETİMİZ VE DEVLETİMİZ İÇİN GECE GÜNDÜZ ÇALIŞMAK ZORUNDAYIZ"