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    • Ekonomi
    • 29.11.2021 11:30
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    • 29.11.2021 11:30
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    Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım enflasyon beklentisi/tahmini nedir?

    Aralık ayının yaklaşmasıyla birlikte Kasım ayı enflasyon oranı hakkında araştırmalar artışa geçti. Ekonomide belirleyici olacak olan oranların açıklanması bekleniyor. Milyonlarca vatandaş Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak olan verileri beklemeye başladı. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım enflasyon beklentisi/tahmini nedir? İşte merak edilenler...

    Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak?

    kasım ayı enflasyon oranı için geri sayım sürüyor. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Bu bağlamda Aralık ayına artık bir gün kala vatandaşlar enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım enflasyon beklentisi/tahmini nedir? İşte son gelişmeler...

    KASIM AYI ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Kasım ayı enflasyon oranları 3 Aralık Cuma günü sabah saatlerinde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından vatandaşlara duyurulacak.

    İşte enflasyon beklentisi;

    EKİM AYI ENFLASYON ORANLARI

    Enflasyon ekimde yüzde 2,39 artarken yıllık bazda yüzde 19,89 oldu. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

    Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ekim ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 17,09, yurt içi üretici fiyatları yüzde 36,2 arttı.

    Aylık bazda TÜFE yüzde 2,39, Yİ-ÜFE yüzde 5,24 artış kaydetti.

    TÜFE, ekimde geçen yılın aralık ayına göre yüzde 15,75, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 19,89 yükseldi.

    Yİ-ÜFE ise Aralık 2020'ye göre yüzde 37,34, geçen yılın ekim ayına kıyasla yüzde 46,31 artış gösterdi. Öte yandan, Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yeniden değerleme oranına esas teşkil eden Yİ-ÜFE, ekim ayı sonunda 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,2 artış gösterdi.

    Yİ-ÜFE, ekimde bir önceki aya göre yüzde 5,24, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 46,31, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 37,34, 12 aylık ortalamalara göre yüzde 36,2 yükseldi.

        Sanayinin 4 sektörünün ekimde yıllık bazda değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 32,25, imalatta yüzde 45,94, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 53,37, su temininde yüzde 32,4 artış olarak gerçekleşti.

        Bu grupların aylık değişimlerine bakıldığında ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 4,5, imalatta yüzde 5,37, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 4,61, su temininde yüzde 2,01 artış görüldü.
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        Haberler Ekonomi Kasım ayı enflasyon oranları ne zaman açıklanacak? 2021 Kasım enflasyon beklentisi/tahmini nedir?
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