Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır, son tarih nedir? Kimler muaf olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Bina, arazi ve arsalar sahipleri her yıl iki taksitle emlak vergisini ödemekle yükümlü tutuluyor ve 1 Kasım itibariyle başlayan ödemelerini henüz yapmamış olanlar nasıl yapacaklarını merak ederken bir yandan da son tarih bilgisini araştırıyor. İşte ayrıntılar...
EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON TARİHİ NE ZAMAN?
Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 30 Kasım olarak belirlendi.
EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?
Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor. Bu sene içerisinde gayrimenkul alanlar 2022 yılında ödemeye başlayacak.