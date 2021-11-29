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    • Ekonomi
    • 29.11.2021 09:02
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    • 29.11.2021 09:06
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    Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır, son tarih nedir? Kimler muaf olacak?

    Tüm illerden vatandaşlar gündemde yoğun bir şekilde Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Sorusunun yanıtını araştırır oldu. Bina, arazi, işyeri, arsa gibi gayrimenkul sahibi olan vatandaşların ödemek zorunda olduğu emlak vergisinin 2. taksit ödemeleri 1 Kasım’da başlamıştı ve ne zaman sona ereceği merak edilir oldu. Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri için son gün hangi tarih? Henüz ödemelerini yapmamış olanlar emlak vergisi ödemelerinin nereden ve nasıl yapılacağını araştırmaya başladı. Peki kimler Kimler muaf olacak? İşte ayrıntılar…

    takvim.com.tr
    Emlak vergisi ne zaman ödenecek?

    Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır, son tarih nedir? Kimler muaf olacak? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor.Bina, arazi ve arsalar sahipleri her yıl iki taksitle emlak vergisini ödemekle yükümlü tutuluyor ve 1 Kasım itibariyle başlayan ödemelerini henüz yapmamış olanlar nasıl yapacaklarını merak ederken bir yandan da son tarih bilgisini araştırıyor. İşte ayrıntılar...

    EMLAK VERGİSİ 2. TAKSİT ÖDEMESİ İÇİN SON TARİHİ NE ZAMAN?

    Emlak ve Çevre Temizlik Vergisi ödemeleri için ödemelerde son gün tarih 30 Kasım olarak belirlendi.

    EMLAK VERGİSİ NASIL ÖDENİR?

    Emlak vergilerinin ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödeniyor. Emlak Vergileri Belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebiliyor. Bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu da yapılabiliyor. Bu sene içerisinde gayrimenkul alanlar 2022 yılında ödemeye başlayacak.

        Bunun yanı sıra, Gelirler İdaresi Başkanlığı web sitesi (gib.gov.tr) üzerinden ve E-Devlet kapısı vasıtasıyla İnternet Vergi Dairesi üzerinden de yapılma imkânı bulunuyor. Öte yandan PTT şubelerinden, banka şubelerinden, bankaların internet şubelerinden ve cep telefonları üzerindeki mobil uygulamalardan da emlak vergisi ödenmesinin mümkün.

        KİMLER MUAF OLACAK?

        - 2021 yılında satın alınan bir mülk için sahip olunan tapu bedeli ve kimlik ile beraber mülkün bağlı bulunduğu ilçe belediyesine gidilerek beyanda bulunulması gerekiyor.

        - Emlak vergisinden muaf olunan bazı durumlar bulunuyor. Sosyal güvenlik kurumlarından aldıkları aylıktan başka geliri bulunmayan emekliler, geliri olmadığını belgeleyenler, şehit yakınları, gaziler, engelli vatandaşlar, ile Gaziler, engelliler, vefat etmiş emeklilerin yakınları brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek konutları için emlak vergisinden muaf tutulmuşlardır.

        Bu muafiyet durumu sadece konutlar için geçerlidir. Diğer mülk türleri muafiyetten faydalanamıyor. Muafiyetten yararlanmak için ilgili belediyelere gerekli evraklar ile başvuru yapılması gereklidir.

        - Ayrıca muafiyet kapsamına giren kişilerin ücret, ticari, sınai ve mesleki faaliyet geliri, tarımsal faaliyet geliri, işyeri veya konut kira geliri, faiz ve temettü geliri veya benzeri türde bir gelir elde etmemesi gereklidir. Ancak 2021 yılı için 49 bin TL'yi geçmeyen gelirler muafiyetten faydalanmaya engel değildir.
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        Haberler Ekonomi Emlak vergisi ne zaman ödenecek? Emlak vergisi 2. taksit ödemeleri nasıl yapılır, son tarih nedir? Kimler muaf olacak?
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