Rnpol halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Rainbow Polikarbonat borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Rainbow Polikarbonat şirketi Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvurdu ve başvurusu onaylandı. Peki hangi tarihlerde talep toplayacak, Rainbow Polikarbonat halka arzı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
RNPOL HALKA ARZ NE ZAMAN?
30 Kasım - 1 Aralık 2021 tarihleri arasında Rainbow Polikarbonat talep toplama yapılacaktır. Halka araz izahnameye göre Eşit Dağıtım şeklinde olacaktır.
RAINBOW POLİKARBONAT BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?
SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.
Rainbow Polikarbonat'un halka arz hisse kodu RNPOL olacak
Şirketin halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanıldığı için tüm banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanması beklenmektedir.