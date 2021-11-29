Rnpol halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Rainbow Polikarbonat borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı…

ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ:

Yola çıktığımız 1995 yılından beri, Rainbow ailesi olarak polikarbonat ve polipropilen sektörlerinde dünya standartlarındaki ürün-hizmet kalitesini artırmak adına çalışmalarımıza kendi yenilikçi çizgimizi deneyimlerimizle birleştirerek devam ediyor ve giderek artan satış hacmimiz, başarı oranımız ve 17 yıllık deneyimimizle Türkiye nin en güçlü markalarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Profesyonel, neşeli, genç ve dinamik takım arkadaşlarımızla güçlükleri aşarak bütün dünyada ve Türkiye de, neredeyse her yere verdiğimiz hizmetle gurur duyuyoruz.