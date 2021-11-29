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    • Ekonomi
    • 29.11.2021 10:14
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    • 29.11.2021 10:16
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    Rnpol halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Rainbow Polikarbonat borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı…

    Yatırımcılar ekonomi gündeminde Rnpol halka arz ne zaman? Sorusunun yanıtını sıklıkla araştırıyor. Sermaye Piyasası Kurulu’na (SPK) halka arz için başvuru yapan şirketlerin sayısı günden güne artıyor ve bunlar arasına Rainbow Polikarbonat firması da katıldı ve hakkındaki bilgiler merak konusu oldu. Peki Rainbow Polikarbonat halka arzı eşit mi oransal mı? Rainbow Polikarbonat borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu nedir, hisse fiyatı ne kadar? İşte konuya dair tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    Rnpol halka arz ne zaman?

    Rnpol halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Rainbow Polikarbonat borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı nedir? sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Rainbow Polikarbonat şirketi Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) halka arz için başvurdu ve başvurusu onaylandı. Peki hangi tarihlerde talep toplayacak, Rainbow Polikarbonat halka arzı ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.

    RNPOL HALKA ARZ NE ZAMAN?

    30 Kasım - 1 Aralık 2021 tarihleri arasında Rainbow Polikarbonat talep toplama yapılacaktır. Halka araz izahnameye göre Eşit Dağıtım şeklinde olacaktır.

    RAINBOW POLİKARBONAT BORSADA NE ZAMAN İŞLEM GÖRECEK?

    SPK, Rainbow Polikarbonat Sanayi Ticaret AŞ'nin hisse başı 9,90 liradan halka arz başvurusuna onay verdi. Şirket, ek satışla beraber 12.000.000 TL nominal değerli payı halka arz edecek.

    Rainbow Polikarbonat'un halka arz hisse kodu RNPOL olacak

    Şirketin halka arzında eşit dağıtım yöntemi kullanıldığı için tüm banka ve aracı kurumlardan katılım sağlanması beklenmektedir.

        ŞİRKET HAKKINDA BİLGİ:

        Yola çıktığımız 1995 yılından beri, Rainbow ailesi olarak polikarbonat ve polipropilen sektörlerinde dünya standartlarındaki ürün-hizmet kalitesini artırmak adına çalışmalarımıza kendi yenilikçi çizgimizi deneyimlerimizle birleştirerek devam ediyor ve giderek artan satış hacmimiz, başarı oranımız ve 17 yıllık deneyimimizle Türkiye nin en güçlü markalarından biri olmanın gururunu yaşıyoruz. Profesyonel, neşeli, genç ve dinamik takım arkadaşlarımızla güçlükleri aşarak bütün dünyada ve Türkiye de, neredeyse her yere verdiğimiz hizmetle gurur duyuyoruz.
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        Haberler Ekonomi Rnpol halka arz ne zaman? Eşit mi oransal mı? Rainbow Polikarbonat borsada hangi tarihte işlem görecek? Hisse kodu, fiyatı…
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