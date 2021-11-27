Ek gelir müjdesi! Ve netleşti! Milyonlara güzel haber! Paralar hesaba yatıyor! Başvurular başladı

Milyonlarca vatandaşı bağlayan müjdeli haber geldi. 2 bin 500 lira hesaba yatıyor. Yeni yasayla bundan sonra çiftçiye verdiği desteklerden vergi kesilmeyecek. 2 milyon vatandaşa geriye dönük olarak 5 milyar lira ek ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir manasına gelen bu iade ödeme amacıyla başvurular başladı. Son tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Bu haktan kimler yararlanıyor? Şartları nelerdir? İşte bütün detaylar...

Vergi Usul Kanunu'nda farklılık öngören 65 maddelik vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Çiftçilere yönelik mühim düzenlemelerin olduğu yasayla çok eleştiri hususu olan bir program da kaldırılmıştı. Artık tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları doğrultusundan oluşturulan destekleme ödemeleri (mazot, gübre, vb.), Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak, bu ödemelerden rastgele bir vergi kesintisi yapılmayacak. Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydını il ve ilçeler de bulunan Tarım Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.