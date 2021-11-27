Ek gelir müjdesi! Ve netleşti! Milyonlara güzel haber! Paralar hesaba yatıyor! Başvurular başladı

Milyonlarca vatandaşı bağlayan müjdeli haber geldi. 2 bin 500 lira hesaba yatıyor. Yeni yasayla bundan sonra çiftçiye verdiği desteklerden vergi kesilmeyecek. 2 milyon vatandaşa geriye dönük olarak 5 milyar lira ek ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir manasına gelen bu iade ödeme amacıyla başvurular başladı. Son tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Bu haktan kimler yararlanıyor? Şartları nelerdir? İşte bütün detaylar...
Vergi Usul Kanunu'nda farklılık öngören 65 maddelik vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Çiftçilere yönelik mühim düzenlemelerin olduğu yasayla çok eleştiri hususu olan bir program da kaldırılmıştı. Artık tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları doğrultusundan oluşturulan destekleme ödemeleri (mazot, gübre, vb.), Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak, bu ödemelerden rastgele bir vergi kesintisi yapılmayacak. Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydını il ve ilçeler de bulunan Tarım Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.
NEREYE BAŞVURULUR?
Yasayla ilaveten son 5 senede desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle eş güdümlü iade edilmesi de kararlaştırılmıştı. Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016 senesine kadar yani 5 sene geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle eş güdümlü aşağı yukarı 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu da çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir demek. Desteklerden kesilen vergilerin çiftçiye iade süreci ise başladı. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
31 ARALIK'A KADAR…
Bu haktan yararlanabilmek amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı bireylerin dilekçe ile vergi dairelerine iade müracaatsunda bulunması gerekiyor. Dilekçeye, iadenin gerçekleşebileceği banka hesap numarasının da eklenmesi şart. Bir defaya mahsus olarak iade edilecek bu çalışmada, son müracaat tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Yıllar içersinde gerçekleşen ödemelerden kesilen tüm verginin meşru faiziyle iadesinin pandemide zor günler yaşamış çiftçilere can suyu olması bekleniyor.