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    • Ekonomi
    • 28.11.2021 10:33
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    • 28.11.2021 10:34
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    Ek gelir müjdesi! Ve netleşti! Milyonlara güzel haber! Paralar hesaba yatıyor! Başvurular başladı

    Milyonlarca vatandaşı bağlayan müjdeli haber geldi. 2 bin 500 lira hesaba yatıyor. Yeni yasayla bundan sonra çiftçiye verdiği desteklerden vergi kesilmeyecek. 2 milyon vatandaşa geriye dönük olarak 5 milyar lira ek ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir manasına gelen bu iade ödeme amacıyla başvurular başladı. Son tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Bu haktan kimler yararlanıyor? Şartları nelerdir? İşte bütün detaylar...

    takvim.com.tr
    Ve netleşti! Milyonlara güzel haber! Paralar hesaba yatıyor! Ek gelir...

    Milyonlarca vatandaşı bağlayan müjdeli haber geldi. 2 bin 500 lira hesaba yatıyor. Yeni yasayla bundan sonra çiftçiye verdiği desteklerden vergi kesilmeyecek. 2 milyon vatandaşa geriye dönük olarak 5 milyar lira ek ödeme yapılacak. Çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir manasına gelen bu iade ödeme amacıyla başvurular başladı. Son tarih 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Bu haktan kimler yararlanıyor? Şartları nelerdir? İşte bütün detaylar...

    Vergi Usul Kanunu'nda farklılık öngören 65 maddelik vergi paketi 26 Ekim 2021 tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmişti. Çiftçilere yönelik mühim düzenlemelerin olduğu yasayla çok eleştiri hususu olan bir program da kaldırılmıştı. Artık tarım sektörü ve çiftçilerin güçlendirilmesi amacıyla kamu kurum ve kuruluşları doğrultusundan oluşturulan destekleme ödemeleri (mazot, gübre, vb.), Gelir Vergisi'nden istisna tutulacak, bu ödemelerden rastgele bir vergi kesintisi yapılmayacak. Çiftçi Kayıt Sistemi Kaydını il ve ilçeler de bulunan Tarım Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

    NEREYE BAŞVURULUR?

    Yasayla ilaveten son 5 senede desteklerden kesilen vergilerin çiftçilere, faiziyle eş güdümlü iade edilmesi de kararlaştırılmıştı. Böylece çiftçilere ödenen desteklerden kesilen yüzde 4 stopaj vergisinin 2016 senesine kadar yani 5 sene geriye dönük iadesi kararı kapsamında 2 milyon kişiye, faiziyle eş güdümlü aşağı yukarı 5 milyar liralık ödeme yapılacak. Bu da çiftçi başına ortalama 2 bin 500 lira ek gelir demek. Desteklerden kesilen vergilerin çiftçiye iade süreci ise başladı. Takvim.com.tr kısaca veriler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    31 ARALIK'A KADAR…

    Bu haktan yararlanabilmek amacıyla Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı bireylerin dilekçe ile vergi dairelerine iade müracaatsunda bulunması gerekiyor. Dilekçeye, iadenin gerçekleşebileceği banka hesap numarasının da eklenmesi şart. Bir defaya mahsus olarak iade edilecek bu çalışmada, son müracaat tarihi 31 Aralık 2021 olarak belirlendi. Yıllar içersinde gerçekleşen ödemelerden kesilen tüm verginin meşru faiziyle iadesinin pandemide zor günler yaşamış çiftçilere can suyu olması bekleniyor.

        KİMLER FAYDALANABİLİR?

        BU HAKTAN YARARLANABILMEK IÇIN ARANAN ŞARTLAR ŞÖYLE:

        - Çiftçi Kayıt Sistemi'nde (ÇKS) kayıtlı olunmalı.

        - Çiftçi, zamanaşımı süresi içinde yetkili vergi dairelerine başvurmalı.

        - Başvuruda bulunulabilecek vergi dairesi mükellef tarafından serbestçe belirlenebilir.

        - Ayrıca mükellefler dilekçelerini elden veya posta yoluyla ilgili vergi dairesine sunabilecekleri gibi İnteraktif Vergi Dairesi (ivd.gib.gov.tr) üzerinden elektronik ortamda da verebilir.

        - Dava açmama, açılmış davalardan vazgeçme şartı aranıyor.

        - Vazgeçilen davalarla ilgili daha önce verilmiş ve kanun yolu tüketilmemiş kararlar uyarınca, taraflara tebliğ edilip edilmediğine bakılmaksızın işlem yapılmayacak, idarece de açılmış davalar sürdürülmeyecek.

        - Faiz, yargılama giderleri ve vekalet ücretine hükmedilmeyecek, hükmedilmişse ödenmeyecek.

        - Hakkında kesinleşmiş yargı kararı bulunanların iade talepleriyle ilgili olarak bu hüküm uygulanmayacak.

        ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ NE İŞE YARAR?

        Üreticilerimizin yani çiftçilerimizin devlet destekli almış bulunduğu kredilerin sorgulanması , doğru değerlendirilip detaylı yardımlardan faydalanabilmesi ve bütün bunların sonunda itimat edilir ve doğru analizlerin uygulanabilmesi amacıyla Tarım Bakanlığı doğrultusundan mecburi duruma getirilen bütün bulguların veri tabanında toplanması mecburiluğuyla daha basit duruma gelmiştir.

        Resmi gazetede yayınlanan yönetmelik tarihinden itibaren tarım bölümünde daha doğru bir siyaset izlenmiş olup Çiftçi Kayıt Sistemine kayıtlı olan çiftçilerimizin basitçe gerçekleştirdikleri işleri görebilme olanağı sağlanmış aynı vakitte devlet doğrultusundan denetlenebilirliği basitlaştırılmıştır. Üreticilerimizin Tarım Kredi Kooperatiflerince verdiği düşük faizli kredilerden haberdar olabilmek , devlet destekli projelerden faydalanabilmek amacıyla e-devlette tespit edilen Çiftçi Kayıt Sistemindeki bulgularıni sıksık olarak güncellemeleri üreticilerimizin lehine olacaktır.
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