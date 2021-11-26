Emekli maaşı 1500 TL ve 2.500 TL üstü olan vatandaşlara müjde! Hesaplara anında 1750 TL ve 1000 TL yatıyor! ATM'den çekebilirsiniz

Emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir. Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır. Nakit promosyon başvuru işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.
ING BANK EMEKLİYE DETAYLARINI AÇIKLADI
1 aylık toplam gelir/aylık tutarınız,
1500 TL'ye (1.500 TL hariç) kadar ise 1.200 TL,
1.500 TL – 2.500 TL (2.500 TL hariç) arası ise 1.500 TL,
2.500 TL ve üzeri ise 1.750 TL nakit promosyon ödemesi alırsınız.
Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir.
Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır.
Nakit promosyon başvuru işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.
Bankamızdan birden fazla emekli maaş alınıyor olması durumunda, ödenecek promosyon tutarı maaş tutarlarının toplamı dikkate alınarak hesaplanır ve tek bir promosyon ödemesi yapılır.
Nakit promosyon ödemesi 3 yıl için peşin olarak yapılır ve 3 yıllık taahhüt süresinin başlangıcı olarak nakit promosyonun hesaba yatırıldığı tarih esas alınır.