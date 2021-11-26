Emekli maaşı 1500 TL ve 2.500 TL üstü olan vatandaşlara müjde! Hesaplara anında 1750 TL ve 1000 TL yatıyor! ATM'den çekebilirsiniz

Emekli maaşınızı ING'ye taşıyarak maaş tutarınıza göre ek koşulsuz 1.750 TL'ye varan nakit promosyon kazanabilirsiniz. Kampanyadan emekli maaşını 3 yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren ve nakit promosyon ödemesi alan mevcut ve yeni emekli maaş müşterileri yararlanabilir. Promosyon ödemesinden faydalanmak için herhangi bir ürün koşulu bulunmamaktadır. Nakit promosyon başvuru işlemleri ING Telefon Bankacılığı ve ING Şubeleri aracılığı ile yapılabilir.