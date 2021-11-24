25 Kasım CANLI dolar TL kur fiyatları! 1 dolar ne kadar? Bugün Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Dolar neden düşüyor? İşte anlık dolar fiyatları!

Piyasalardaki son durum sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Kasım dolar, euro ve sterlin fiyatlarının takibi, anlık olarak yapılıyor. Peki, 25 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!
25 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!
DOLAR NE KADAR?
Dolar alış: 11,9378
Dolar satış: 11,9727
EURO NE KADAR?
Euro alış: 13,3949
Euro Satış: 13,4572
POUND (STERLİN) NE KADAR?
Pound alış: 15,9039
Pound satış: 15,9846
ANLIK FİYATLAR!
DÜN PİYASALARDA GÜN SONU
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,74 puan artarak 1.812,30 puandan kapandı.
BIST 100 endeksi, güne 24,11 puan ve yüzde 1,35 kazançla 1.808,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.798,96, en yüksek 1.834,51 puan ile rekor seviyeyi gören gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 artışla 1.812,30 puandan tamamladı.
Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,79, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,90, teknoloji endeksi yüzde 6,08 değer kazandı.
BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,17 puan ve yüzde 1,35 yükselişle 1.971,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.