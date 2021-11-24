Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 25.11.2021 06:15
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 25.11.2021 06:18
    ABONE OL

    25 Kasım CANLI dolar TL kur fiyatları! 1 dolar ne kadar? Bugün Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Dolar neden düşüyor? İşte anlık dolar fiyatları!

    Dolar ve Euro fiyatları sabah saatlerinden itibaren en çok araştırılan konular arasında yer aldı. Piyasalarda yaşanan dalgalanmalar nedeniyle Dolar, Euro ve Sterlin kuru alış satış fiyatları anbean takip ediliyor. Dün gün içinde 12,85'i gören dolar kuru öğleden sonra 12 seviyesinin altına inmesinin ardından 12,14 civarında hareket etti. Peki, 25 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    takvim.com.tr
    25 Kasım CANLI dolar TL kur fiyatları! 1 dolar ne kadar? Bugün Euro ve Sterlin kaç TL oldu?

    Piyasalardaki son durum sabah saatlerinden itibaren araştırılan konular arasında yer alıyor. 25 Kasım dolar, euro ve sterlin fiyatlarının takibi, anlık olarak yapılıyor. Peki, 25 Kasım dolar ne kadar? Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Serbest piyasada dolar ne kadar? İşte anlık canlı dolar alış satış fiyatları!

    25 KASIM GÜNCEL DÖVİZ KURU FİYATLARI!

    DOLAR NE KADAR?

    Dolar alış: 11,9378

    Dolar satış: 11,9727

    EURO NE KADAR?

    Euro alış: 13,3949

    Euro Satış: 13,4572

    POUND (STERLİN) NE KADAR?

    Pound alış: 15,9039

    Pound satış: 15,9846

    ANLIK FİYATLAR!

    DÜN PİYASALARDA GÜN SONU

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, 27,74 puan artarak 1.812,30 puandan kapandı.

    BIST 100 endeksi, güne 24,11 puan ve yüzde 1,35 kazançla 1.808,67 puandan başladı. Gün içinde en düşük 1.798,96, en yüksek 1.834,51 puan ile rekor seviyeyi gören gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,55 artışla 1.812,30 puandan tamamladı.

    Önceki kapanışa göre mali endeks yüzde 1,79, sanayi endeksi yüzde 0,85, hizmetler endeksi yüzde 1,90, teknoloji endeksi yüzde 6,08 değer kazandı.

    BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 26,17 puan ve yüzde 1,35 yükselişle 1.971,16 puandan kapandı. BIST 100 endeksine dahil hisselerin 75'i prim yaptı, 23'ü geriledi. Garanti BBVA, Türk Hava Yolları, Yapı ve Kredi Bankası, Akbank, Kardemir (D) en çok işlem gören hisse senetleri oldu.

        Altının onsu 1.783,50 dolar

        Altının onsu, uluslararası piyasalarda saat 18.40 itibarıyla 1.783,50 dolardan işlem görüyor.

        Borsa İstanbul Altın Piyasası'nda standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre 2,6 azalarak 730 bin liradan tamamladı.

        Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), doların bugünkü efektif kurunu alışta 12,5994 lira, satışta 12,6498 lira olarak açıkladı. TCMB, önceki efektif kurunu alışta 12,1470 lira, satışta 12,1957 lira olarak belirlemişti.

        Borsa İstanbul Tahvil ve Bono Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda işlem gören 20 Eylül 2023 vadeli tahvilin bugün valörlü işlemlerinin basit getirisi yüzde 19,73'ten, bileşik getirisi de yüzde 20,70'ten gerçekleşti.

        Uluslararası piyasalarda, saat 18.40 itibarıyla avro/dolar paritesi 1,1200, sterlin/dolar paritesi 1,3330, dolar/yen paritesi de 115,40 düzeyinde seyrediyor.

        Londra Brent tipi ham petrolün varil fiyatı, yüzde 0,40 kayıpla 81,30 dolardan işlem görüyor.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Unisalver gübre
        Haberler Ekonomi 25 Kasım CANLI dolar TL kur fiyatları! 1 dolar ne kadar? Bugün Euro ve Sterlin kaç TL oldu? Dolar neden düşüyor? İşte anlık dolar fiyatları!
            SON DAKİKA