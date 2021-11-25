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    • Ekonomi
    • 26.11.2021 08:47
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    • 26.11.2021 08:48
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    Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü bu verilerde!

    Kasım ayı enflasyon oranı için geri sayım başladı. Bilindiği üzere bir önceki ayın enflasyon verileri Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yeni ayın ilk haftasında duyuruluyor. Aralık ayına sayılı günler kala vatandaşlar kasım ayının enflasyon verilerine odaklandı. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2021 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    TÜİK TEFE TÜFE kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak?

    Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinde gözler Kasım ayı verilerine çevrildi. TÜİK tarafından her ay belli tarihlerde açıklanan enflasyon rakamları yeni yıl öncesinde memurların merakla beklediği konulardan biri. Kasım ve aralık ayı enflasyonuna göre memur zamları için rakamlar netleşmiş olacak. Bu bağlamda Aralık ayına sayılı günler kala vatandaşlar Kasım ayının enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2021 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte detaylar!

    Kasım ayı enflasyon rakamları ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Açıklanacak yeni enflasyon rakamı; kira artış oranı, emeklilik zammı gibi konularda belirleyici olacak.

    KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamları 3 Kasım'da açıklanmıştı. Bu durumda Kasım ayı enflasyon rakamlarının Aralık ayının 3'ünde açıklanması bekleniyor.

        EKİM AYI ENFLASYON RAKAMI

        Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ekimde aylık bazda yüzde 2,39, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 5,24 artış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 19,89, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 46,31 oldu.

        ENFLASYON NASIL HESAPLANIR?

        Burada bahsedilen genel kapsamlı artışı ölçebilmek amacıyla hanehalklarının yıl boyunca tükettiği mal ve hizmetlerden seçilen alt kalemler birleştirilerek harcama sepetleri oluşturulur. Her hanehalkının değişik tercihleri ve harcama kalıpları olduğundan tüm hanehalklarının ortalama harcama alışkanlıkları tespit edilerek harcama sepetine girecek mallara ağırlıklar verilir. Yıllık enflasyon oranı, bu yöntemle oluşturulan sepete [örneğin Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)] bir ay içinde yapılan harcamanın önceki yılın aynı ayında yine o sepete yapılan harcamadan yüzde olarak ne kadar yüksek olduğunu ölçer.
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        Haberler Ekonomi Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü bu verilerde!
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