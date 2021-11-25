Kasım ayı enflasyon oranı ne kadar oldu? TÜİK TEFE TÜFE kasım enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Memur ve emeklinin gözü bu verilerde!

Her ay TÜİK tarafından açıklanan enflasyon verilerinde gözler Kasım ayı verilerine çevrildi. TÜİK tarafından her ay belli tarihlerde açıklanan enflasyon rakamları yeni yıl öncesinde memurların merakla beklediği konulardan biri. Kasım ve aralık ayı enflasyonuna göre memur zamları için rakamlar netleşmiş olacak. Bu bağlamda Aralık ayına sayılı günler kala vatandaşlar Kasım ayının enflasyon verilerinin açıklanacağı tarihe odaklandı. Peki, Kasım ayı enflasyon oranı ne zaman açıklanacak? Kasım 2021 enflasyon beklentisi ne kadar oldu? İşte detaylar!
Kasım ayı enflasyon rakamları ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Açıklanacak yeni enflasyon rakamı; kira artış oranı, emeklilik zammı gibi konularda belirleyici olacak.
KASIM ENFLASYON ORANI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) enflasyon rakamları 3 Kasım'da açıklanmıştı. Bu durumda Kasım ayı enflasyon rakamlarının Aralık ayının 3'ünde açıklanması bekleniyor.