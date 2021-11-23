Ünlü ekonomist Robin Brooks dolar/TL grafiğini paylaşarak alçak planı deşifre etti! Spekülatif hareketler var

Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) Başekonomisti Robin Brooks sosyal medya hesabından yaptığı grafikli paylaşımda, Türk Lirası'na karşı nasıl bir manipülasyon yapıldığını gözler önüne serdi.

TL YÜZDE 30 DAHA DEĞERLİ

Brooks'un paylaşımı yaptığı sırada 1 Dolar 12.30 TL'ye tekabül ederken, Brooks, TL'nin aslında yüzde 30 daha değerli olduğunu ifade etti.

Ekonomist yaptığı paylaşımda şu an piyasa koşulları arasında TL'nin, Dolar karşısında 9 lira 50 kuruş civarında adil değerinin olduğunu vurguladı.

MANİPÜLASYONU GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Yani Brooks yaptığı paylaşımda, aslında Türk Lirası'nın şu anki durumdan yüzde 30 daha değerli olduğunu aktardı. Grafikli paylaşımda değerlemenin Mayıs 2021'den itibaren hızlı bir şekilde yukarı çıktığını ifade etti. Bu durum ise TL üzerinde oluşturulan manipülasyonu gözler önüne seriyor.

RAHİP BRUNSON OLAYINI ÖRNEK GÖSTERDİ

Yine grafikte 2018'in verileri de yer aldı. 2018'de dönemin ABD Başkanı Donald Trump'ın Rahip Brunson olayından sonra başlattığı kur saldırısına dikkat çekildi. 2018 yılında dolar 7,20 liraya kadar çıkarken, adil değerinin 5 lira 50 kuruş olduğu aktarıldı.

Brooks paylaşımında, o dönem de yüzde 30'un üzerinde bir değerlendirmeden söz etti. Brooks, TL'nin adil piyasa değerinin çok çok üstünde olduğunu vurguladı.