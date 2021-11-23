Syz Group'un baş yatırım sorumlusu İsviçre kökenli ekonomist Charles-Henry Monchau, dünya piyasalarında dolar karşısında değer kaybeden tek paranın Türk Lirası olmadığını söyledi.
"YETKİLİLER BÜYÜME YANLISI BİR İLERLEME İSTİYOR, O YÜZDEN FAİZ İNDİRİYOR"
Monchau, doların güçlü olduğu dönemlerin küresel piyasalarda bir risk durumu oluşturduğunu ifade ederken şunları söyledi:
"Sanıyorum ki geçen hafta yaşaşan şey piyasaları şaşırttı, şok ortamı yarattı. Türk Lirasının da tepki verdiği gördük. Görünüşe göre yetkililer büyüme yanlısı bir gündemle ilerlemek istiyorlar. O yüzden faizleri indiriyorlar. Evet aslında Türkiye'de büyüme var.
"DEĞER KAYBI YAŞAMASI BİR RİSK"
Bu yıl yüzde 9'luk bir büyümeden bahsediyoruz. İhracat, turizm çok iyi bir iş çıkarıyor ancak Türk Lirasının bu kadar değer kaybı yaşaması bir risk. Çünkü dış finansal ihtiyacı var. Bu da bir risk yaratıyor.
"BU DURUM SADECE TL İLE ALAKALI DEĞİL"
Uzun vadede Türkiye'nin temelleri çok güçlü. Yüksek büyümenin yaşandığı bir ekonomi; ancak şunun altını çizmek istiyorum. Aslında bu durum sadece Türk Lirası ile alakalı bir durum değil.
Şu an doların çok güçlü olduğu bir noktadayız. Euro karşısında yıl başından bu yana yüzde 8 gibi bir büyüme kazandı. Farklı gelişen piyasalarda gerileme olduğunu görüyoruz.