



"DEĞER KAYBI YAŞAMASI BİR RİSK"

Bu yıl yüzde 9'luk bir büyümeden bahsediyoruz. İhracat, turizm çok iyi bir iş çıkarıyor ancak Türk Lirasının bu kadar değer kaybı yaşaması bir risk. Çünkü dış finansal ihtiyacı var. Bu da bir risk yaratıyor.



"BU DURUM SADECE TL İLE ALAKALI DEĞİL"

Uzun vadede Türkiye'nin temelleri çok güçlü. Yüksek büyümenin yaşandığı bir ekonomi; ancak şunun altını çizmek istiyorum. Aslında bu durum sadece Türk Lirası ile alakalı bir durum değil.

Şu an doların çok güçlü olduğu bir noktadayız. Euro karşısında yıl başından bu yana yüzde 8 gibi bir büyüme kazandı. Farklı gelişen piyasalarda gerileme olduğunu görüyoruz.