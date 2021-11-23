1 milyon nüfuslu Muğla’da araç sayısı 552 bine ulaştı

Muğla'daki araçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde; 226 bin 027 adet otomobil, 9 bin 451 adet minibüs, 4 bin 329 adet otobüs, 80 bin 741 adet kamyonet, 10 bin 477 adet kamyon, 183 bin 142 adet motosiklet, 36 bin 217 adet traktör ve Bin 620 adet özel amaçlı araç bulunuyor. Oransal olarak en fazla artış yüzde 23,2 ile özel amaçlı araçlarda gerçekleşirken, adet bakımından en fazla artış 11 bin 081 adet ile motosiklette gerçekleşti.

13 BİN 843 TAŞITIN DEVRİ YAPILDI