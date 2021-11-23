Ekonomideki yeni yol haritasını hazmedemeyenlerin döviz kuru oyunu!

Covid-19 döneminde uyguladığı örnek kısmı kapanma kararları, ihracat yönlü büyüme stratejisi ve Milli Teknoloji Hamlesi ile Türkiye dünyadan pozitif ayrıştı. Tüm dünyada tedarik zinciri problemleri ayyuka çıkarken her geçen gün kötüleşen makro ekonomik veriler dikkat çekiyor. Türkiye ekonomisinde iyileşen ve gelişen tablo son dönemde yaşanan spekülatif kur ataklarıyla köreltilmek istendiği gözler önüne serildi.
Peki Türkiye'nin yeni ekonomi politikaları neden hedefte? Kurlardaki anormal yükselişin perde arkasında ne var? Faiz kararına piyasanın tepkisi normal mi? Spekülatif ekonomik saldırıları kimler nasıl yönlendiriyor? Gündemin öne çıkan başlıklarını A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Akademisyen Prof. Dr. Zakir Avşar ve ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican değerlendirdi.
EKONOMİST DİRİCAN DÜNYADA YAŞANAN KRİZLERİ SIRALADI
Ekonomist Doç. Dr. Cüneyt Dirican, "1970'lerin başında Arap-İsrail savaşı, ardından Nickson'ın petrolle dolar ve altın arasındaki bağı onsun ilişkisini kesmesi ve dünyanın petro-dolar sistemine gitmesi İran Şahı olmak üzere OPEC'in buna karşı çıkmasının ardından petrol fiyatlarının hızlı şekilde yükselmesine neden oldu. Bu da enflasyonun ciddi şekilde yükselmesine yol açtı.