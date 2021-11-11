Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan flaş 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.

BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını vermişti.