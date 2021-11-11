Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 11.11.2021 19:58
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 11.11.2021 20:29
    ABONE OL

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan flaş 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması!

    Son dakika haberleri... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT'ye ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

    AJANSLAR
    3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması!

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge, asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuna ilişkin açıklama yaptı.

    Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge mesajı ve asgari ücret zam toplantıları yaklaşırken bir yanda da EYT meselesi gündeme gelmişti.

    EYT İLE İLGİLİ ÇALIŞMA HENÜZ BAŞLAMADI
    Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmaların sürdüğü bildirilirken EYT ile ilgili bir çalışmanın henüz başlamadığı bildirildi.

    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
    Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.

    BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI
    Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını vermişti.

        "ASGARİ ÜCRET VE 3600'Ü ÇALIŞIYORUZ"
        EYT, 3600 ek gösterge ve asgari ücretin belirlenmesine ilişkin çalışmalar sorulan Bilgin, "Bu konuları çalışıyoruz. Önümüzde olan konuların başında asgari ücret geliyor. Bunu çalışıyoruz, 3600'ü çalışıyoruz. Tüm bu konuları içeren kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." diye konuştu.

        Asgari ücret tespitine ilişkin farklı işletme düzeylerinde ve sokakta bir üniversite aracılığıyla kamuoyu araştırması yapıldığını ifade eden Bilgin, meslek gruplarının beklentilerinin tespit edileceğini ve araştırmanın sonuçlarının da kamuoyu ile paylaşılacağını belirtti.

        Bilgin, önümüzdeki dönemde Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Üçlü Danışma Kurulu'nun toplanacağını dile getirdi.

        Muhalefetin ve sendikaların asgari ücretten gelir vergisi alınmamasına ilişkin talebi sorulan Bilgin, "Bunun üzerinde de çalışıyoruz. Alternatif vergi modelleri ve düzenlemeler var. Bazı vergilerin kalkması için yasal düzenleme gerekirken, bazıları için Cumhurbaşkanımızın onayı gerekiyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun vereceği karar da yeterli oluyor." ifadelerini kullandı.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Özcan’ın son bombası!
        Haberler Ekonomi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan flaş 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması!
            SON DAKİKA