Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan flaş 3600 ek gösterge, asgari ücret ve EYT açıklaması!

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı 3600 ek gösterge, asgari ücret ve Emeklilikte Yaşa Takılanlar konusuna ilişkin açıklama yaptı.
Başkan Erdoğan'ın 3600 ek gösterge mesajı ve asgari ücret zam toplantıları yaklaşırken bir yanda da EYT meselesi gündeme gelmişti.
EYT İLE İLGİLİ ÇALIŞMA HENÜZ BAŞLAMADI
Bakanlıktan yapılan açıklamada, 3600 ek gösterge ve asgari ücret konusunda çalışmaların sürdüğü bildirilirken EYT ile ilgili bir çalışmanın henüz başlamadığı bildirildi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:
Bakanlığımızın önündeki çalışma takviminde 3600 ek gösterge konusunda kapsam ve maliyet çalışması ile asgari ücret tespiti bulunmakta ve bu iki konuya ilişkin çalışmalar devam etmektedir. Bakanlığımızın öncelikli gündeminde EYT ile ilgili bir çalışma bulunmamaktadır.
BAKAN BİLGİN AÇIKLAMIŞTI
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Pazartesi günü Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtlamıştı. (EYT), 3600 ek gösterge ve asgari ücret düzenlemesine ilişkin sorulara, "Kapsamlı bir çalışma yapıyoruz. Maliyetleri ve diğer detayları çalışıp diğer bakanlıklarla ve sendikalarla bir araya gelip görüşeceğiz. Karar aşamasına gelince paylaşırız." yanıtını vermişti.