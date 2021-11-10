Milyonlarca sigortalıya emeklilik yolu! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için çalışma başlatıldı: İşte EYT'de 6 rota...
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili Ankara'da komisyon oluşturuldu. Komisyon EYT meselesi ile ilgili çalışmalarına başladı. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesi nasıl olacak? Kimler EYT kapsamına alınacak? Takvim Gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem milyonlarca sigortalıya emeklilik yolunu açacak çalışmanın detaylarını açıkladı.
10.11.2021 18:10
- Son Güncelleme: 10.11.2021 18:21
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) için kapsamlı bir çalışma yaptıklarını açıkladı.
Hem 3600 ek gösterge hem sözleşmeliye kadro hem de EYT için komisyonlar oluşturulduğunu belirten Bakan Bilgin sonuçların kamuoyu ile paylaşılacağını da bildirdi.