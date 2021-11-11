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Haberler Ekonomi 2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı: "Beklentiler 3500-4000 TL arasında,%30-35 zam..."

2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı: "Beklentiler 3500-4000 TL arasında,%30-35 zam..."

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında asgari ücret ve EYT konularına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücrette beklentilerin 3500-4000 TL arasında olduğunu bildiren Dilek Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor" ifadelerini kullandı. Güngör, EYT meselesi ile ilgili de konuştu. İşte merak edilen tüm detaylar...

11.11.2021 01:14 - Son Güncelleme: 11.11.2021 01:19
2022’de asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı: Beklentiler 3500-4000 TL arasında,%30-35 zam...

Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör A Haber'de dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

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2022’de asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı: Beklentiler 3500-4000 TL arasında,%30-35 zam...

Güngör, asgari ücretten EYT'lilere kadar çok sayıda önemli konuya değindi.

2022’de asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı: Beklentiler 3500-4000 TL arasında,%30-35 zam...

İşte Dilek Güngör'ün açıklamalarından satrı başları;

2022’de asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı: Beklentiler 3500-4000 TL arasında,%30-35 zam...

ASGARİ ÜCRETTE BEKLENTİLER 3500-4000 TL ARASINDA
Beklentiler 3500-4000 TL arasında. Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı.

2022’de asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı: Beklentiler 3500-4000 TL arasında,%30-35 zam...

Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor.

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