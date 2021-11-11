2022'de asgari ücret ne kadar olacak? Uzman isim açıkladı: "Beklentiler 3500-4000 TL arasında,%30-35 zam..."
Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör, A Haber ekranlarında yayınlanan Melih Altınok ile Sebep Sonuç programında asgari ücret ve EYT konularına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Asgari ücrette beklentilerin 3500-4000 TL arasında olduğunu bildiren Dilek Güngör, "Hükümetin de bu yönde bir tavrı var. Geçen sene yüzde 21.56'lık bir artış vardı. Buna göre hesaplayınca aşağı yukarı yüzde 30-35 bir zam bekleniyor" ifadelerini kullandı. Güngör, EYT meselesi ile ilgili de konuştu. İşte merak edilen tüm detaylar...
11.11.2021 01:14
- Son Güncelleme: 11.11.2021 01:19