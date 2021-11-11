Black Friday (Kara Cuma) indirimleri neler? Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman başlayacak, kaç gün sürecek 2021?

Kasım ayında online alışveriş siteleri birbirinden büyük kampanyalara imza attı. Trendyol, Hepsiburada en çok reklamı yapılan alışveriş siteleri oldu. Türkiye'nin 81 ilinde kafanızı nereye çevirirseniz bir Trendyol, Hepsiburada reklamı görmeniz mümkün. Kasım ayında alışveriş tutkunları için Muhteşem Cuma indirimleri de başlıyor. Peki Muhteşem Cuma başladı mı, hangi gün 2021? Muhteşem Cuma indirimleri ne zaman? Black Friday olarak da bilinen Kara Cuma indirimleri kaç gün sürüyor? İşte detaylı bilgiler...
MUHTEŞEM CUMA BAŞLADI MI, HANGİ GÜN 2021?
Her yıl kasım ayında yapılan kampanyalar büyük ilgi görüyor. 2021 yılında da Kasım ayının çeyreğinde olduğumuz şu günlerde alışveriş tutkunları Black Friday ne zaman? Muhteşem Cuma başladı mı? sorularının yanıtlarını araştırıyor. Black Friday yani Kara Cuma indirimleri henüz başlamadı.
BLACK FRİDAY NE ZAMAN BAŞLAYACAK, KAÇ GÜN SÜRECEK?
bu yıl 26 Kasım'da başlayacak. Kampanyanın başlamasıyla birçok alışveriş firması ilgili hafta boyunca indirimler düzenleyecek.
11.11 İNDİRİMLERİ!
Türkiye'deki bazı firmalar indirimleri erkenden başlattı. En fazla kullanılan mobil alışveriş sitelerinden biri 8-11 Kasım tarihleri arasında, diğeri 11. ayın 11'inde ve bir diğeri ise 7-11 Kasım tarihleri arasında bu indirimleri gerçekleştiriyor. Ancak mu mağazaların esas gün olan 26 Kasım'da da yine indirim yapmaları bekleniyor.