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    • Ekonomi
    • 02.11.2021 06:28
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    • 02.11.2021 06:28
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    Asgari ücrete dev zam geliyor! 3800 TL olması gündemde: İşte 2022 asgari ücreti için ilk ipucu

    Türkiye'deki milyonlarca çalışanın gözü 2022 yılı asgari ücret görüşmelerinde... Herkes asgari ücretin ne kadar olacağını konuşurken Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör A Haber ekranlarında yaptığı açıklamada çarpıcı detaylara yer verdi. Güngör yaptığı açıklamada asgari ücret olarak yüzde 35-40 arasında bir zam beklendiğini ifade ederek ilk ipuçlarının detaylarını aktardı.

    Asgari ücrete dev zam geliyor!

    Sabah Gazetesi Ekonomi Yazarı Dilek Güngör EYT'den belirlenecek yeni asgari ücrete kadar çok sayıda önemli konu hakkında A Haber'e özel açıklamalarda bulundu.

    Emeklilikte yaşa takılanlarda bir takım mağduriyetler oluştu.

    38 yaşında emeklilik gibi şeyler ortalama ömrün 60 yaş olduğu dönemlerde kabul edilebilir.

    EYT'LİLER İÇİN YOĞUN ÇALIŞMA VAR
    EYT'lilerin durumunun düzeltilmesi hukuksuzluğun giderilmesi anlamına geliyor. Hükümet bununla ilgili çalışıyor. Bir takım formüller var. Maliyet hesabı var. Aylık maliyetin 2 milyar lira olduğu belirtiliyor. Bunların hepsi masaya yatırılıyor. 6 milyon kişi EYT'i bekliyor. Hepsi hükümetin masasında.

    BAŞKAN ERDOĞAN TALİMAT VERDİ
    Almanya ve Finlandiya gibi ülkelerdeki modeller inceleniyor. AK Parti'nin vekillerinin olduğu bir toplantı da yapıldı. Başkan Erdoğan talimatını da verdi. Bu mağduriyet giderilebilir. Asgari ücret dolar kuruna vurduğunuzda 80-90 dolarlık bir erime var. Herkesin söylediği gibi 45 yılın en yüksek zammı bekleniyor. Yüzde olarak yüzde 35-40 gibi bir orandan bahsediliyor.

    ENFLASYON KÜRESEL ETKİSİNİ SÜRDÜRECEK
    Küresel anlamdaki enflasyon ve farklı etkenler var. Enflasyon küresel anlamda kalıcı olabilir. Bir süre daha yüksek görmeye devam edeceğiz. Bu hükümet tarafından kabul ediliyor. Hükümetin de prim anlamında iş verene de destek olmasını bekliyorum.

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    Haberler Ekonomi Asgari ücrete dev zam geliyor! 3800 TL olması gündemde: İşte 2022 asgari ücreti için ilk ipucu
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