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    • Ekonomi
    • 10.11.2021 08:43
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    • 10.11.2021 08:43
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    Gözler oradaydı! 2022 asgari ücret son dakika zammı, EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması! EYT, 3600 ve asgari ücret zammı miktarı...

    Son dakika... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin asgari ücretin belirlenmesi amacıyla anket çalışması yapıldığını, vergi alınmaması konusu ile ilgili bir çalışmalarının olduğunu söyledi. Bakan Bilgin, 3600 ek gösterge amacıyla önümüzdeki hafta açıklama yapacaklarını kaydetti. EYT amacıyla ise Bilgin," Bu konular esasen işimiz, çalışıyoruz ama karar adımına gelince paylaşırız. " dedi. Memuriyette 30 hizmet senesini dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi halinde aylık ücretlerinde ve emekliliğe dair haklarında değişiklik yaratıyor.

    takvim.com.tr
    Son dakika 2022 asgari ücret zammı, EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması!

    Son dakika... 2022 asgari ücret zammı, EYT ve 3600 ek gösterge ile ilgili detaylar geliyor. Son günlerde bilindiği gibi 2022 asgari ücret zammı, EYT ve 3600 ek gösterge haberlerini vatandaşlar merak ediyor. Bu anlamda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, milyonlarca vatandaşın görüşmelerinden çıkacak neticesi merakla beklediği asgari ücret, çalışmaları süren 3600 ek gösterge ve mağduriyetleri meydana gelen Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile alakalı yürütülen çalışmaları ile alakalı bilgi verdi. 3600 ek gösterge ile maaşlar zamlanacak. EYT ile de şartları taşıyanlar emekli olabilecek.

    3600 EK GÖSTERGE

    Bakan Bilgin ve memurları yakından ilgilendiren 3600 ek gösterge konusunda," Kamu Personeli Danışma Kurulu Toplantısı'nda açıklayacağım bazı şeyler olacak. Önümüzdeki hafta ise 3'lü Danışma'yı toplayacağız. Orada da bazı açıklamalarda bulunacağız." dedi. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

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    3600 EK GÖSTERGE NEDİR?

    Ek gösterge, devlet memurlarının maaşlarını, emekli ikramiye ve maaşların hesaplanmasında yapılan bir hesaplama metodudur. Hesaplama metodu olan ek gösterge rakamları, unvan, hizmet kategorisi ve derecelere göre değişiklik gösteriyor. Ek gösterge maaşı, ek gösterge puanının aylık katsayısı olarak belirlenir. Ek göstergesi 3600 olan bir memur, göstergesi 2 bin 500 olan bir memurdan emeklilikte daha çok maaş ve ikramiye alabiliyor.

    Memuriyette 30 hizmet senesini dolduran ve 1. derecenin 4. kademesine ulaşmış olan yükseköğretim mezunu personel arasında ek göstergeden yararlanmayan ya da ek göstergesi 3600'dan düşük olanların ek gösterge rakamlarının 3600 olarak belirlenmesi halinde aylık ücretlerinde ve emekliliğe dair haklarında değişiklik yaratıyor.

    ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

    Aralık ayında başlayacak olan asgari ücret görüşmeleri hakkında konuşan Bakan Bilgin, Asgari Ücret Komisyonu'nun toplanacağını anımsatarak,"

    Anket ve araştırma sonuçları daha öncesinde elimizde olacak. Sonuçları kamuoyu ile paylaşacağız. Bunu, bizim de içinde olduğumuz komisyon açıklayacak." diye konuştu.

    ASGARİ ÜCRETTEN VERGİ ALINMAMASI

    Asgari ücretten vergi alınmaması konusunda bir çalışmalarının olduğunu dile getiren Bakan Bilgin, "Bu konuda bir çalışmamız var. Alternatif vergi modellerini inceliyoruz. Bazıları için yasal düzenleme, bazıları için Cumhurbaşkanı kararı yeterli." açıklamasında bulundu.

    ASGARİ ÜCRET ZAMMI SON DAKİKA HABERLERİ

        ASGARİ ÜCRET NEDİR?

        Asgari ücret, bir insanın en esas gereksinimleri olan, beslenme, barınma, giyim, ısınma, ulaşım gibi gereksinimlerini karşılamasına yetecek şekilde düzenlenen, bir çalışana verilecek en düşük ücret manasına gelir.

        Devletin, belli temsilcilerin katılımı ile her yıl güncellediği asgari ücret tutarı ülkede hangi iş kolunda ve hangi yasaya tabi olursa olsun, bir işçiye verilecek en düşük maaşı temsil etmektedir. Bir işçiye devlet doğrultusundan tespit edilen asgari ücretin altında bir ücret ödenemez.

        EYT SON DAKİKA AÇIKLAMASI

        Bakan Bilgin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) hakkında şunları söyledi:

        "Bu konular zaten işimiz, çalışıyoruz ama karar aşamasına gelince paylaşırız. Şu anda önümüzde olan konuların başında asgari ücret ve 3600 ek gösterge geliyor. Bakanlıkta bu çalışmalarımız bitince başka bakanlıkları da ilgilendiriyor. Ekonomi, devlet personel başkanlığı bir araya gelip ancak o zaman kamuoyuyla paylaşacağız."

        EYT DİĞER SON DAKİKA HABERLERİ

        EYT'LİLER İÇİN ÇEŞİTLİ FORMÜLLER SUNULDU

        Sigorta sistemine göre emekli olabilmek amacıyla, sigorta başlangıç gününe, doğum tarihine ve yatırılan prime bakılmaktadır. Emeklilikte Yaşa Takılanlar kısa adıyla EYT'liler primlerini doldurduğu durumda sigorta başlangıç tarihleri nedeniyle yaşa takılanları oluşturuyor. Mağduriyetlerini pek çok kez dile getirdiler; fakat kapılar kapanmıştı.

        2021 yılının sonuna yaklaşılırken EYT sorunu tekrardan masaya yatırıldı. Cumhurbaşkanı'nın talimatı vermesinin ardından, detaylı formüller sunuldu. 9 Eylül 1998 evvel sigortalı olan vatandaşlar amacıyla emeklilik düzenlemesi tekrardan yapılması bekleniyor.

        YAŞ ŞARTINA BAKILMADAN EMEKLİ OLUNACAK

        EYT'liler amacıyla fikir edinilen formüllerin sonrasında sene ve primi dolduranların yaş şartları aranmayacak. Böylece yaşa bakılmadan emeklilik sağlanmış olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı konuyla alakalı görüşüldüğünü 2022 senesi sonuna kadar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çalışmaların sunulacağını ve kararı Cumhurbaşkanı'nın vereceğini duyurdu.

        SİGORTALILIK SÜRESİNE BAKILACAK

        EYT'liler amacıyla yaş koşuluna bakılmadan emeklilik kabul edildiğinde 9 Eylül 1999'dan evvel sigortalı olan erkekler amacıyla 25, kadınlar amacıyla ise 20 senelik sigortalı olma koşulu aranacak. Yani yasa çıkarsa kadınlar amacıyla vakit dolduğu amacıyla emeklilik anında başlayacak. Erkekler ise 2021'de emekli olabilmek amacıyla 1996 senesi ve evvel sigortalı olmaları gerekiyor.

        PRİM ŞARTI İŞE GİRİŞ TARİHİNE GÖRE DEĞİŞİYOR

        Emeklilik amacıyla prim koşulu ise işe giriş tarihine bağlı olarak değişiyor. 5000 ile 5975 gün arasında değişen rakamlar, işe giriş tarihine göre belirleniyor. Prim ve sigortalılık süresine göre düzenlenecek emeklilik ile bundan sonra yaş koşulu aranmayacak. Bu formüller amacıyla çalışmalara başlandı. 2022 senesinde tamamlanması bekleniyor.

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        Haberler Ekonomi Gözler oradaydı! 2022 asgari ücret son dakika zammı, EYT ve 3600 ek gösterge açıklaması! EYT, 3600 ve asgari ücret zammı miktarı...
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