EYT için kapsamlı bir öneri hazırlanıyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a 2-3 sene kazandıracak! 1.095 gün önceden emekli olabilirsiniz!
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Başkan Erdoğan'ın talimatıyla EYT konusundaki hazırlıklara başladı. EYT Emeklilikte Yaşa Takılanlar ile ilgili son dakika gelişmeleri vatandaşların gündemde sıklıkla takip ettiği konulardan birisi oluyor. 8 Eylül 1999'da yürürlüğe konan 4447 sayılı yasa ile emekli olmak için aranan prim ve sigortalılık süresinin yanına bir de yaş şartı eklenmişti. Bu kapsamda emekli olmak için yaşa takılan vatandaşlar son gelişmeler akabininde Çalışma Bakanlığı tarafından yapılacak EYT ile ilgili çalışmaya odaklandı. Aynı zamanda 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olup yaşa takılanlar için kısmi emeklilik imkanı da var. Sunulan talep Başkan Erdoğan'a iletilecek.
EYT için kapsamlı bir öneri hazırlanıyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar'a 2-3 sene kazandıracak! 1.095 gün önceden emekli olabilirsiniz. EYT son dakika haberleri konu hakkında yaşanan son gelişmelerin sonrasında yüz binlerce vatandaş tarafından anbean inceleniyor. Emeklilikte Yaşa Takılanlar, 8 Eylül 1999 tarihinde yürürlüğe prim ödeme şartı ve sigortalılık süresinin yanında yaş şartı getirilmişti. EYT'nin gündeme gelmesi yaşa takılan vatandaşları sevindirdi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusunda Çalışma Bakanlığı tarafından çalışmalar başlıyor.
YENİ FORMÜLLER MASAYA GELİYOR
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa çalışmaları devam ederken yeni formüller de masaya getiriliyor. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ancak yaşı bekleyenler eğer primleri eksikse de emekli olabilecek.