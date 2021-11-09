EYT için kapsamlı bir öneri hazırlanıyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar’a 2-3 sene kazandıracak! 1.095 gün önceden emekli olabilirsiniz!

YENİ FORMÜLLER MASAYA GELİYOR

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa çalışmaları devam ederken yeni formüller de masaya getiriliyor. Buna göre 9 Eylül 1999 öncesinde sigortalı olan ancak yaşı bekleyenler eğer primleri eksikse de emekli olabilecek.