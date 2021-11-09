3 bin 550 TL, 7 bin 100 lira, 10 bin 651 İŞKUR yarım gün çalışana ödeme yapıyor! İşte başvuru şartları ve detayları

YARARLANMAK İÇİN ŞARTLAR NELER?

'Yarım çalışma ödeneğinden yararlanabilmek için temel şart, Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kayıtlı işçi olmak. Ancak kayıtlı işçi olmak yetmiyor, şu şartlar da var:

● Doğumdan öncesi 3 yıl içinde çalışılmış olması ve SGK'ya en az 600 gün süre ile işsizlik sigortası primi yatırılmış olması gerekiyor.

● Çocuğun sağ olarak doğması ve yarım çalışma ödeneği alındığı sırada da hayatta olması gerekiyor.

● Haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ki bu da 45 saatin yarısı yani 22.5 saat ediyor.

● Doğum izninin bitiminin ardından yarım gün çalışılması gerekiyor.