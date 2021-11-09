3 bin 550 TL, 7 bin 100 lira, 10 bin 651 İŞKUR yarım gün çalışana ödeme yapıyor! İşte başvuru şartları ve detayları

İŞKUR tarafından 3 bin 550 TL, 7 bin 100 lira, 10 bin 651 ödeme yapılıyor. Bu anlamda bu paraları almak için çeşitli şartları taşımak gerekiyor. Anneler isterlerse doğum izni sonrası yarı zamanlı çalışabiliyor. İşveren yarım maaş verirken, çalışılmayan süre için de İŞKUR ödeme yapıyor. İlk çocuğunu dünyaya gönderene devlet desteği 3 bin 550 lirayı buluyor. Daha sonra çocuk sayısı arttıkça para da artıyor.
SSK'lı annelere doğum izinleri ardından yarım çalışma-tam maaş olanağı sunuluyor. Tüm detayları haberimizde verdik.
Bu sürelerde işveren anneye yarım maaş öderken, İŞKUR doğrultusundan da yarım çalışma ödeneği veriliyor. İŞKUR, brüt asgari ücret üzerinden yarım çalışılan her ay için 15 günlük ödeme yapıyor. Yani ilk doğumda 30, ikincide 60, üçüncüde 90 gün olarak ödeme yapılıyor.
Ödemeden yalnızca damga vergisi kesiliyor. İlk çocuğunu dünyaya getirip 2 ay yarım çalışma yapan anne devletten 3 bin 550 lira alıyor. İkinci çocuğunu dünyaya getirip 4 ay yarı vakitli çalışan anneye İŞKUR'un ödediği para 7 bin 100 lira olurken; bu tutar üçüncü doğumunu yapanlarda 10 bin 651 lirayı buluyor. Ödeme tutarı maaşa göre değişmiyor. Bütün anneler süresine göre tespit edilen tutarı alıyor. İşveren de annelere çalıştıkları zamanın ücretini ödüyor. Yani işyeri de yarım maaş veriyor.
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BAŞVURU İŞKUR'A
Bu haktan yararlanmak için analık izninin yani 112 günlük sürenin bittiği tarihten itibaren 30 gün içerisinde en yakın İşkur şubesine 'doğum ve evlat edinme sonrası yarım çalışma belgesi' ile başvuruda bulunmak gerekiyor.