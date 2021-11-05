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    • Ekonomi
    • 06.11.2021 08:28
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    • 06.11.2021 08:28
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    Sahibinden 2. el Fiat, Nissan, Honda, Hyundai, Toyota, Opel, Ford, Renault ve Dacia... 85.000 TL altı ikinci el otomobil modelleri

    2.el otomobil fiyatları hızla artan sıfır araç fiyatları ile eş güdümlü hızla yükseldi. Çoğunlukla pandemi sürecinde otomobil üretiminde yaşanan aksama sonrasında yaşanan talep patlaması fiyatların hızla yükselmesine sebebiyet verdi. Düşük bütçeli araç satın alacaklar ise bugünlerde 85 bin TL altı ikinci el araç modellerine yöneldi ve hangi aracı alabilirim sorusunu sormaya başladı. İşte 85 bin TL altına alabileceğiniz ikinci el araba modellerinin listesi;

    takvim.com.tr
    85.000 TL altı ikinci el otomobil modelleri: Nissan, Honda, Hyundai, Toyota...

    2.el otomobil fiyatlarının baya arttığı şu dönemde vatandaşlar daha uygun fiyatlı otomobiller bakmaya devam ediyor. Bu anlamda 85 bin TL altı ikinci el araç modellerini pazarın en çok rağbet gören otomobilleri arasında yerini alıyor. Hızla yükselen araba fiyatlarının ardından yeni araç satın alacaklar düşük bütçeli ikinci el ucuz araba modellerini takip ediyor. 1996 model üstü, 250 bin km altı, 85 bin TL ile 110 bin TL arası otomatik vites ikinci el araç modellerine aşağıda hazırladığımız listeden ulaşabilirsiniz.


    95 Bin TL Altı Satın Alınabilecek İkinci El Otomatik Araç Modellerinin Listesi

    1996 model üstü, 250 bin km altı, 90 bin TL ile 110 bin TL arası otomatik vites ikinci el araç modellerine aşağıda hazırladığımız listeden ulaşabilirsiniz. İşte liste;

    2011 Model Chevrolet Aveo 1.4 Benzinli Otomatik

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    2010 Model Fiat Punto 1.3 Dizel Otomatik

        2011 Model Fiat Punto 1.4 Benzinli Otomatik

        2010 Model Fiat Linea 1.3 Dizel Otomatik

        2011 Model Ford Fiesta 1.4 Benzinli Otomatik

        2006 Model Honda City 1.4 Benzinli Otomatik

            2005 Model Honda Jazz 1.4 Benzinli Otomatik

            2011 Model Hyundai Accent Era 1.4 Benzinli Otomatik

            2014 Model Hyundai i10 1.2 Benzinli Otomatik

            2006 Model mazda 3 1.6 Benzinli Otomatik

                2004 Model Nissan Micra 1.2 Benzinli Otomatik

                2010 Model Opel Corsa 1.4 Benzinli Otomatik

                2006 Model Toyota Corolla 1.4 Dizel Otomatik

                    2. EL OTOMOBİL ALIRKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

                    5664 Tramer Kaydı, Hasar Durumu ve Kilometre Sorgulama

                    Satıcıdan bilgileri aldınız ve aracın durumu hakkında bilgi sahibi oldunuz, sıra geldi doğrulamaya aracın tramer sorgulamasını özellikle aracın şasi numarasında yapınız, çünkü az da olsa plaka değişikliğinde yanlışlıklar olabiliyor ve mağdur taraf olmayın. Kilometre sorgusu mutlaka yapın, muayenede işlenen kilometrelerden dolayı eğer ki bir problem var ise araç kilometre düşürülmelerine karşı bilgi sahibi olursunuz.

                    Araca Güneş Işığının Dik vurduğu bir Noktada Bakmayın.

                    3. maddeye kadar geldiniz ve alacağınız aracı artık görmeye geldi. Satıcı ile buluşarak aracı mümkün olduğu kadar güneş ışığının dik vurduğu bir alanda incelemeyin. Neden mi ? aracın güneş ışığında parlamasından dolayı çizikleri ve hasarlı noktaların gözünüzden kaçma ihtimaline karşı daha gölge ama ışık alan bir alanda incelemeye özen gösterin. Bu sizi alacağınız aracı daha net görme imkanı yaratacak ve yanılmayacaksınız.

                    Aracı Özellikle yıkanmış ve Temiz olarak inceleyin.

                    Aracın temiz ve yıkanmış bir şekilde incelemeye dikkat edin. Hatta kirli ise ücretini siz ödeyin ama aracı yıkattırın ve bu şekilde incelemek istediğinizi satıcıya belirtin. Temiz bir araçta ayrıntıları daha net görecek ve hasarlı ve söylenmeyen bir nokta varsa dikkatinizi çekecektir, ve sizi ek maliyetlerden kurtaracaktır.

                    Araç dış incelemesini yakından ve elle yapın

                    Araç incelemesinde özellikle yakın bir noktadan bakmaya dikkat edin. Araç üzerindeki hataları boya kalıntılarını vidalarındaki oynama ve izleri kapı kollarının kontrolleri, bagaj kontrolleri ve kaput üst ve alt kısımların temiz ve gözle net görülecek şekilde belli olmasına dikkat edin. Kaput açtığınızda aracı çalıştırın ve motor sesinde ekstra bir ses veya büyük bir titreme gibi durumlar var mı kontrol sağlayın. Sorgulama da çıkan değişen parçalar var ise o noktalara özellikle dikkat edin.

                    Araç ile Test sürüşüne Çıkın

                    Araç dış incelemeler sonrası satıcı ile beraber test sürüşüne çıkın. araç yol tutuşunda sallanmaması, direksiyon sallantısı, vites geçişlerini sert olmamasına, özellikle gözlemleyin. Araç içerisinde direksiyon yıpranması airbag ışığının yanması veya arıza veren herhangi bir nokta var mı bakın. Döşeme durumu iç trimler ve cam açma kapama tuş veya kolları sağlam mı dikkat edin. çünkü küçük gibi görünen bu parçaların maliyetleri yüksektir. Sunroof varsa düzgün bir şekilde açılıp kapanıyor mu ?

                    Ruhsat Motor ve Şasi Numaralarının doğruluğunu Kontrol Edin

                    Tüm bu aşamaları geçtiniz ve aracı almaya artık yakınsınız mutlaka yapmanız gereken kontrol aracın şasi numarası ve motor numaraları ruhsat ile uyumlu mu kontrol sağlayın. Herhangi bir uyumsuzluk söz konusu ise kesinlikle aracı almaktan vazgeçin.
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                    Siper’den tam isabet
                    Haberler Ekonomi Sahibinden 2. el Fiat, Nissan, Honda, Hyundai, Toyota, Opel, Ford, Renault ve Dacia... 85.000 TL altı ikinci el otomobil modelleri
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