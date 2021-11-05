Sahibinden 2. el Fiat, Nissan, Honda, Hyundai, Toyota, Opel, Ford, Renault ve Dacia... 85.000 TL altı ikinci el otomobil modelleri

2.el otomobil fiyatlarının baya arttığı şu dönemde vatandaşlar daha uygun fiyatlı otomobiller bakmaya devam ediyor. Bu anlamda 85 bin TL altı ikinci el araç modellerini pazarın en çok rağbet gören otomobilleri arasında yerini alıyor. Hızla yükselen araba fiyatlarının ardından yeni araç satın alacaklar düşük bütçeli ikinci el ucuz araba modellerini takip ediyor. 1996 model üstü, 250 bin km altı, 85 bin TL ile 110 bin TL arası otomatik vites ikinci el araç modellerine aşağıda hazırladığımız listeden ulaşabilirsiniz.
95 Bin TL Altı Satın Alınabilecek İkinci El Otomatik Araç Modellerinin Listesi
1996 model üstü, 250 bin km altı, 90 bin TL ile 110 bin TL arası otomatik vites ikinci el araç modellerine aşağıda hazırladığımız listeden ulaşabilirsiniz. İşte liste;
2011 Model Chevrolet Aveo 1.4 Benzinli Otomatik
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2010 Model Fiat Punto 1.3 Dizel Otomatik