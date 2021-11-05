Gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekerken alış satış fiyatları merak ediliyor. Değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler fiyatları araştırıyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? 5 Kasım Kapalıçarşı gümüş gram fiyatı kaç TL? İşte fiyatlarda yaşanan gelişmeler..
GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?
ALIŞ(TL) 7,41
SATIŞ(TL) 7,41
İşte merak edilenler;
Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 559 liradan tamamladı.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında tahvil alımları azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olacağı ve faiz artırım süreci için istihdam piyasasında daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.
Fed'in kararları sonrası gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki gerilemeden destek bulan altının ons fiyatında, ABD'nin istihdam verileri sonrası oynaklığın artabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.