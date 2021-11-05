Gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekerken alış satış fiyatları merak ediliyor. Değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler fiyatları araştırıyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? 5 Kasım Kapalıçarşı gümüş gram fiyatı kaç TL? İşte fiyatlarda yaşanan gelişmeler..

GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

ALIŞ(TL) 7,41

SATIŞ(TL) 7,41

İşte merak edilenler;