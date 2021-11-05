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    • Ekonomi
    • 05.11.2021 16:01
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    • 05.11.2021 16:02
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    Gümüş fiyatları ne kadar oldu? 5 Kasım Kapalıçarşı gümüş gram fiyatı kaç TL?

    Gümüş piyasasında da hareketli dakikalar yaşanıyor ve yatırımı olanlar piyasaların kapanış gününde alış satış fiyatlarını araştırıyor. Dokuz aylık dönemde gümüş ithalatının zirve yaptığı ay 69 bin 877 kilogram ile mart ayı oldu. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? 5 Kasım Kapalıçarşı gümüş gram fiyatı kaç TL? İşte piyasalarda son durum...

    Gümüş fiyatları ne kadar oldu?

    Gümüş fiyatlarında yaşanan hareketlilik dikkat çekerken alış satış fiyatları merak ediliyor. Değerli bir yatırım aracı olarak görülen gümüş fiyatlarındaki son durumu öğrenmek isteyenler fiyatları araştırıyor. Peki, gümüş fiyatları ne kadar oldu? 5 Kasım Kapalıçarşı gümüş gram fiyatı kaç TL? İşte fiyatlarda yaşanan gelişmeler..

    GÜMÜŞ FİYATLARI NE KADAR OLDU?

    ALIŞ(TL) 7,41
    SATIŞ(TL) 7,41

    İşte merak edilenler;

    Dün dolar kuru ve altının ons fiyatındaki yükselişe paralel değer kazanan altının gram fiyatı, günü önceki kapanışın yüzde 1,9 üzerinde 559 liradan tamamladı.

    Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) son toplantısında tahvil alımları azaltım hızının ekonomik gelişmelere bağlı olacağı ve faiz artırım süreci için istihdam piyasasında daha fazla iyileşmeye ihtiyaç duyulduğuna işaret ettiğini anımsatarak, bu kapsamda bugün açıklanacak ABD'nin istihdam raporundaki verilerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını söyledi.

    Fed'in kararları sonrası gelişmiş ülke tahvil faizlerindeki gerilemeden destek bulan altının ons fiyatında, ABD'nin istihdam verileri sonrası oynaklığın artabileceğine dikkati çeken analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.780 doların destek, 1.810 doların direnç konumunda bulunduğunu kaydetti.

        GÜMÜŞ İTHALATI DA AZALDI

        Altın ve gümüşte çarpıcı istatistik Güçlenme beklemek yanlış olacak Gümüş ithalatı verilerinde de benzer bir durum söz konusu.

        Yine Borsa İstanbul verilerine göre bu yılın ilk 4 ayında toplam 189 bin 69 kilogram gümüş ithal edilirken, mayıs ve eylül aylarını kapsayan beş aylık dönemde bu rakam yüzde 16.9 düşüşle 157 bin 19 kilogram oldu.

        Dokuz aylık dönemde gümüş ithalatının zirve yaptığı ay 69 bin 877 kilogram ile mart ayı oldu. En düşük gümüş ithalatı yapılan ay ise 12.657 kilogram ile şubat ayı olarak kayıtlara geçti.
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