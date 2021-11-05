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    • Ekonomi
    • 05.11.2021 16:12
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    • 05.11.2021 16:15
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    Enpara çöktü mü son dakika? Enpara.com para transfer işlemleri ne zaman düzelecek? Enpara EFT, para çekme/yatırma hatası nasıl çözülür?

    Enpara kullanıcıları sosyal medya üzerinden para transfer işlemlerinde sorun yaşadığını dile getiriyor. Enpara müşterileri arama motorlarında 'Enpara çöktü mü? Sorusunun yanıtını arıyor. Aynı zamanda Enpara müşteri hizmetleri iletişim için arama motorlarında sorgulama yapıyor. QNB Finansbank’ın mobil uygulaması olan Enpara’da EFT sorunu yaşayan kişiler sosyal medya hesabından paylaşımlarda bulunuyor. Peki, Enpara çöktü mü son dakika? Enpara.com para transfer işlemleri ne zaman düzelecek? Enpara EFT, para çekme/yatırma hatası nasıl çözülür? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Enpara çöktü mü son dakika? Enpara.com para transfer işlemleri ne zaman düzelecek?

    Enpara çöktü mü? Enpara kullanıcıları tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. QNB Finansbank'ın mobil uygulaması Enpara'ya giriş sıkıntıları yaşadığını belirten kullanıcılar sosyal medyada paylaşım yapıyor. Peki, Enpara çöktü mü son dakika? Enpara.com para transfer işlemleri ne zaman düzelecek? Enpara EFT, para çekme/yatırma hatası nasıl çözülür? İşte detaylar!

    ENPARA EFT YAPILIYOR MU?

    Enpara.com resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kısa süreli teknik bir sorun yaşıyoruz, en hızlı şekilde gidereceğiz" ifadelerine yer verildi.

    ENPARA NEDİR?

    Enpara.com, 2012 yılında QNB Finansbank tarafından kurulan, tüm hizmetlerini sadece dijital kanallar üzerinden sunan ve şubesiz olmasının kendisine yarattığı maliyet avantajını masrafsız ve avantajlı bankacılık anlayışıyla müşterileriyle paylaşan, Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankasıdır.

    Enpara.com tamamıyla QNB Finansbank'a aittir ve QNB Finansbank çatısı altında 3663 numaralı şube koduyla faaliyetlerini sürdürmektedir.

        ENPARA MÜŞTERİ HİZMETLERİ

        Çözüm Merkezi telefon numarası 0850 222 3663'tür.

        Çözüm Merkezi'mizdeki müşteri danışmanları sabah 08:00 ile gece 01:00 arasında hizmet vermektedir. Gece 01:00'dan sonra ulaşmak isterseniz, sesli yanıt sistemine mesaj bırakabilirsiniz.

        Encard'ınızın veya Enpara.com Kredi Kartı'nızın kaybolması ya da çalınması gibi güvenlikle ilgili bildirimleriniz için günün her saati güvenlik ekipleri çağrılarınızı karşılayacaktır.
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        Haberler Ekonomi Enpara çöktü mü son dakika? Enpara.com para transfer işlemleri ne zaman düzelecek? Enpara EFT, para çekme/yatırma hatası nasıl çözülür?
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