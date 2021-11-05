Enpara çöktü mü? Enpara kullanıcıları tarafından arama motorlarında sorgulanıyor. QNB Finansbank'ın mobil uygulaması Enpara'ya giriş sıkıntıları yaşadığını belirten kullanıcılar sosyal medyada paylaşım yapıyor. Peki, Enpara çöktü mü son dakika? Enpara.com para transfer işlemleri ne zaman düzelecek? Enpara EFT, para çekme/yatırma hatası nasıl çözülür? İşte detaylar!
ENPARA EFT YAPILIYOR MU?
Enpara.com resmi sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada "Kısa süreli teknik bir sorun yaşıyoruz, en hızlı şekilde gidereceğiz" ifadelerine yer verildi.
ENPARA NEDİR?
Enpara.com, 2012 yılında QNB Finansbank tarafından kurulan, tüm hizmetlerini sadece dijital kanallar üzerinden sunan ve şubesiz olmasının kendisine yarattığı maliyet avantajını masrafsız ve avantajlı bankacılık anlayışıyla müşterileriyle paylaşan, Türkiye'nin ilk şubesiz dijital bankasıdır.
Enpara.com tamamıyla QNB Finansbank'a aittir ve QNB Finansbank çatısı altında 3663 numaralı şube koduyla faaliyetlerini sürdürmektedir.