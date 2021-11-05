60.000 TL altında Bu otomobiller sahibinden satışa çıktı: Ford, Opel, Hyundai, Fiat, Dacia, Renault...

Sahibinden satılık otomobiller vatandaşların bütçelerine tam uygun şekilde devam ediyor. Bu anlamda hem küresel çip krizi hem de Türkiye'de yükselen dolar fiyatları nedeniyle araba alabilmek pek çok vatandaş için zorlaştı. Bu amaçla bu yıl bitmeden araba alabilmek isteyenler ikinci el ilanları araştırıyorlar. Kasım ayı ile birlikte vasıta satış sitelerinde pek çok arabanın 60 bin TL altında satışa çıktığı görüldü.
Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz
Fiat Palio
2001 model
1.6 HL 2001 KLİMALI PALİO 1.6 HL 216.000
47.500 TL
Accent 1.5 CRDi
2006 model
Admire Yeni İlan Sahibinden değişensiz arızalı araç 231.000 Gümüş Gri
56.750 TL
Renault Clio
2000 model
1.6 RXT CLİO 1.6 RXT / KLİMALI / FUL BAKIMLI MASRAFSIZ 210 BİNDE
59.750 TL
Ford Fiesta
2007 model
1.4 TDCi Comfort 310.000 Gümüş Gri
58.500 TL