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    • Ekonomi
    • 06.11.2021 08:31
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    • 06.11.2021 08:31
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    60.000 TL altında Bu otomobiller sahibinden satışa çıktı: Ford, Opel, Hyundai, Fiat, Dacia, Renault...

    Türkiye'de sıfır arabaların yüksek fiyatlarından kaynaklı çoğu vatandaş ikinci el araba incelemesi yapıyor. Bu kapsamda araba satış saylarında yeni ilanlar yayınlanıyor. Son yayınlanan ilanlar arasında Ford, Opel, Hyundai, Fiat, Dacia, Renault ve başka araba markaları olmak üzere bir çok aracın 60 bin TL altında satışa çıktığı görüldü.

    takvim.com.tr
    Bu otomobiller 60.000 TL altında satışa çıktı: Ford, Opel, Hyundai, Fiat, Dacia, Renault...

    Sahibinden satılık otomobiller vatandaşların bütçelerine tam uygun şekilde devam ediyor. Bu anlamda hem küresel çip krizi hem de Türkiye'de yükselen dolar fiyatları nedeniyle araba alabilmek pek çok vatandaş için zorlaştı. Bu amaçla bu yıl bitmeden araba alabilmek isteyenler ikinci el ilanları araştırıyorlar. Kasım ayı ile birlikte vasıta satış sitelerinde pek çok arabanın 60 bin TL altında satışa çıktığı görüldü.

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz

    Fiat Palio

    2001 model

    1.6 HL 2001 KLİMALI PALİO 1.6 HL 216.000

    47.500 TL

    Accent 1.5 CRDi

    2006 model

    Admire Yeni İlan Sahibinden değişensiz arızalı araç 231.000 Gümüş Gri

    56.750 TL

    Renault Clio

    2000 model

    1.6 RXT CLİO 1.6 RXT / KLİMALI / FUL BAKIMLI MASRAFSIZ 210 BİNDE

    59.750 TL

    Ford Fiesta

    2007 model

    1.4 TDCi Comfort 310.000 Gümüş Gri

    58.500 TL
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        Haberler Ekonomi 60.000 TL altında Bu otomobiller sahibinden satışa çıktı: Ford, Opel, Hyundai, Fiat, Dacia, Renault...
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