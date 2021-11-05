60.000 TL altında Bu otomobiller sahibinden satışa çıktı: Ford, Opel, Hyundai, Fiat, Dacia, Renault...

Sahibinden satılık otomobiller vatandaşların bütçelerine tam uygun şekilde devam ediyor. Bu anlamda hem küresel çip krizi hem de Türkiye'de yükselen dolar fiyatları nedeniyle araba alabilmek pek çok vatandaş için zorlaştı. Bu amaçla bu yıl bitmeden araba alabilmek isteyenler ikinci el ilanları araştırıyorlar. Kasım ayı ile birlikte vasıta satış sitelerinde pek çok arabanın 60 bin TL altında satışa çıktığı görüldü.