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    • Ekonomi
    • 25.10.2021 14:18
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    • 25.10.2021 14:18
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    Kredi faiz indirimine iş dünyasından destek

    Kamu bankaları öncülüğünde başlatılan kredi faiz indirimlerine iş dünyasından destek geldi. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, indirimin pek çok sektöre olumlu yansıyacağını söyledi.

    Kredi faiz indirimine iş dünyasından destek

    İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün pek çok sektöre olumlu yansımaları olacağını bildirdi.

    Avdagiç, kamu bankalarınca kredi faiz oranlarında yapılan indirimlere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) son iki Para Politikası Kurulu toplantısında aldığı faiz indirim kararlarının kamu bankaları tarafından desteklenmesinin iş dünyasının yeni yatırımlarını teşvik edeceğini belirtti.

    Bugün 3 kamu bankasının açıkladığı 200 baz puana kadarlık faiz indiriminin kredi kullanan firmaların maliyetlerini düşüreceğini kaydeden Avdagiç, "Spot, taksitli, kredili mevduat gibi tüm kredi türlerinde indirim var. Hem ticari hem de tüketici kredileri maliyetlerindeki düşüşün, pek çok sektöre olumlu yansımalarını göreceğiz. Şimdi bu indirimi diğer tüm bankalara yayma zamanı." ifadelerini kullandı.

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    Haberler Ekonomi Kredi faiz indirimine iş dünyasından destek
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