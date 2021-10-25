Bugün 1 dolar kaç TL? 26 Ekim anlık dolar fiyatları! Euro ve sterlin ne kadar oldu? İşte güncel dolar yorumları!

Akşam saatleri itibariyle dolar ve euro kurunda yaşanan hareketlilik ve yeni gelişmeler anbean takip edilmeye başlandı. Milyonlarca kişinin arama yaptığı '1 dolar kaç TL?' Sorusu piyasaların ilk işlem gününde merak edilip araştırılıyor. Birçok vatandaş doların artışından ziyade bu artışın pazara etkilerinin nasıl olacağını düşünüyor. Peki, 26 Ekim dolar ne kadar oldu? 1 dolar kaç TL? Bugün dolar, euro ve sterlin kaç TL? İşte anlık döviz kuru fiyatları!