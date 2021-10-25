500 binlik evde 132 bin 720 TL kar! Faiz oranları düştü araştırmalar başladı! İşte yeni kredi hesabı

Daha önce 1.58 oranla kredi çeken ve 500 bin liralık ev alan vatandaş bunu 120 ayda ödemek istediğinde taksitler 9.320 bin lirayı buluyordu. Eğer faiz oranı 1.50 olarak belirlenirse bu kez taksitler 9.009 liraya düşüyordu. 1.598 ile alınan 500 bin liralık kredi toplamda 1 milyon 118 bin 466 liraya tamamlanırken 1.50 ile alınan kredinin toplam ödemesi 1 milyon 81 bin 111 lirayı buluyor.