500 binlik evde 132 bin 720 TL kar! Faiz oranları düştü araştırmalar başladı! İşte yeni kredi hesabı
Son dakika haberine göre Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisi çeken vatandaş artık daha az ödeyecek. Peki güncel faiz oranlarına göre hesaplama nasıl oldu? İşte konut kredisinde yeni hesaplama...
Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indiriminden sonra gözler bankalara çevrilmişti. Vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarının da düşmesini bekliyorlardı. Ancak özel bankalar mevduat faizlerini indirip kredi faizlerine henüz dokunmazken ilk atak kamu bankalarından geldi.
Konut kredilerinde ise yeni faiz oranları belirlendi. Piyasada ortalama 1.50, 1.58 civarında uygulanan konut kredi faiz oranları kamu bankalarında 1.29 oranına kadar geri çekildi. 1 milyon liranın üzerindeki konutlarda ise yeni faiz oranı 1.34 olarak belirlendi.
Özel bankalar ise henüz faiz indirim kararı açıklamadılar.
Daha önce 1.58 oranla kredi çeken ve 500 bin liralık ev alan vatandaş bunu 120 ayda ödemek istediğinde taksitler 9.320 bin lirayı buluyordu. Eğer faiz oranı 1.50 olarak belirlenirse bu kez taksitler 9.009 liraya düşüyordu. 1.598 ile alınan 500 bin liralık kredi toplamda 1 milyon 118 bin 466 liraya tamamlanırken 1.50 ile alınan kredinin toplam ödemesi 1 milyon 81 bin 111 lirayı buluyor.