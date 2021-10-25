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Haberler Ekonomi 500 binlik evde 132 bin 720 TL kar! Faiz oranları düştü araştırmalar başladı! İşte yeni kredi hesabı

500 binlik evde 132 bin 720 TL kar! Faiz oranları düştü araştırmalar başladı! İşte yeni kredi hesabı

Son dakika haberine göre Merkez Bankası'nın faiz indirimi sonrası kamu bankaları konut kredisi faiz oranlarını düşürdü. Konut kredisi çeken vatandaş artık daha az ödeyecek. Peki güncel faiz oranlarına göre hesaplama nasıl oldu? İşte konut kredisinde yeni hesaplama...

FARUK ERDEM
takvim.com.tr
25.10.2021 12:47 - Son Güncelleme: 25.10.2021 13:15
500 binlik evde 132 bin 720 TL kar! Faiz oranları düştü araştırmalar başladı! İşte yeni kredi hesabı

Merkez Bankası'nın 200 baz puanlık faiz indiriminden sonra gözler bankalara çevrilmişti. Vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarının da düşmesini bekliyorlardı. Ancak özel bankalar mevduat faizlerini indirip kredi faizlerine henüz dokunmazken ilk atak kamu bankalarından geldi.

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500 binlik evde 132 bin 720 TL kar! Faiz oranları düştü araştırmalar başladı! İşte yeni kredi hesabı

Ziraat Bankası ; Halkbank ve Vakıfbank hem kurumsal kredilerde hem de konut kredilerinde indirime gitti.

Kurumsal (ticari) kredilerde 22 Ekim 2021 tarihinden geçerli olmak üzere 2 puan indirim gerçekleştirildi.

500 binlik evde 132 bin 720 TL kar! Faiz oranları düştü araştırmalar başladı! İşte yeni kredi hesabı

Konut kredilerinde ise yeni faiz oranları belirlendi. Piyasada ortalama 1.50, 1.58 civarında uygulanan konut kredi faiz oranları kamu bankalarında 1.29 oranına kadar geri çekildi. 1 milyon liranın üzerindeki konutlarda ise yeni faiz oranı 1.34 olarak belirlendi.

Özel bankalar ise henüz faiz indirim kararı açıklamadılar.

500 binlik evde 132 bin 720 TL kar! Faiz oranları düştü araştırmalar başladı! İşte yeni kredi hesabı

KAÇ LİRAYA DÜŞTÜ
Bu yeni oranlara göre 500 bin liralık bir ev almak isteyen vatandaş 132 bin 720 lira daha az ödeyecek. 750 bin liralık ev almak isteyen vatandaş ise 200 bin liraya kadar kar edebilecek.

500 binlik evde 132 bin 720 TL kar! Faiz oranları düştü araştırmalar başladı! İşte yeni kredi hesabı

Daha önce 1.58 oranla kredi çeken ve 500 bin liralık ev alan vatandaş bunu 120 ayda ödemek istediğinde taksitler 9.320 bin lirayı buluyordu. Eğer faiz oranı 1.50 olarak belirlenirse bu kez taksitler 9.009 liraya düşüyordu. 1.598 ile alınan 500 bin liralık kredi toplamda 1 milyon 118 bin 466 liraya tamamlanırken 1.50 ile alınan kredinin toplam ödemesi 1 milyon 81 bin 111 lirayı buluyor.

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