50.000 TL çeken vatandaş artık bu kadar ödeyecek! TC kimlik numarasıyla Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na gidin

Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından bankalardan da haber geldi. 3 kamu bankası ortak bir indirim açıklamasında bulundu. Örnek vermek gerekirse; Ziraat Bankası'ndan 50 bin konut kredisi çeken bir vatandaş aylık olarak daha z bir taksit ödeyecek. Söz konusu faiz yüzde 1,29 oranında uygulanacak. Kredi çekmek isteyenler en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlikleri ile başvurabilir. Bu bağlamda konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.