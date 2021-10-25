Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Ekonomi
    • 26.10.2021 08:44
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 26.10.2021 08:46
    ABONE OL

    50.000 TL çeken vatandaş artık bu kadar ödeyecek! TC kimlik numarasıyla Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na gidin

    Türkiye'de vatandaşlar gereksinimlerini karşılamak amacıyla kredi çekme yoluna gidiyorlar. Bu amaçla kredi faiz oranlarının düşüp düşmeyeceği merak ediliyor. Gelen son verilere göre ise kamu bankaları kurumsal kredi faiz oranlarında 200 baz puana kadar indirim yaptı. İşte 25 Ekim Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası taşıt, konut ve gereksinim kredi faiz oranları…

    takvim.com.tr
    TC kimlik numarasıyla Ziraat Bankası’na gidin: 50.000 TL çeken vatandaş...

    Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararının ardından bankalardan da haber geldi. 3 kamu bankası ortak bir indirim açıklamasında bulundu. Örnek vermek gerekirse; Ziraat Bankası'ndan 50 bin konut kredisi çeken bir vatandaş aylık olarak daha z bir taksit ödeyecek. Söz konusu faiz yüzde 1,29 oranında uygulanacak. Kredi çekmek isteyenler en yakın Ziraat Bankası şubesine kimlikleri ile başvurabilir. Bu bağlamda konut kredileri faiz oranlarında ise 26 Ekim 2021 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 1 milyon TL altı tutarlarda % 1,29, 1 milyon TL üzerindeki tutarlarda ise % 1,34 faiz oranları uygulanmaya başlanacaktır.

    50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

    HALKBANK

    Maaşını Halkbank'tan Alanlar İhtiyaç Kredisi: 1.58

    Kamu Çalışanlarına Özel İhtiyaç Kredisi: 1.61

    Özel Sektör Çalışanlarına İhtiyaç Kredisi: 1.61

    Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,

    Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34

    Taşıt Kredisi (0 KM): 1,58

    Taşıt Kredisi (2. El ): 1,60

    ZİRAAT BANKASI

    Tüketici kredisi: 1.59

    Taşıt kredisi (kaskolu): 1.61

    Taşıt kredisi (kaskosuz): 1.63

    Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,

    Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34

    Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        VAKIFBANK

        İhtiyaç Kredisi: 1.61

        Konut kredisi 1 milyon TL altı tutarda yüzde 1,29,

        Konut kredisi 1 milyon TL üzerindeki tutarda yüzde 1.34

        TEB

        İhtiyaç kredisi: 1.59

        Taşıt kredisi: 1.61

        Konut kredisi: 1,58

        ING

        İhtiyaç kredisi: 1.35

        Konut kredisi: 1.52

        Taşıt kredisi: 1.59


        HSBC

        İhtiyaç kredisi: 1.90

        Konut kredisi: 1.99

        Taşıt kredisi: 1,99

        DENİZBANK

        İhtiyaç kredisi: 1.89

        Taşıt kredisi: 1.81

        Mortgage Konut kredisi: 1.68

        QNB FİNANSBANK

        İhtiyaç kredisi: 1.39

        Konut kredisi: 1.69

        Taşıt kredisi: 1.85

        YAPI KREDİ

        İhtiyaç kredisi: 2,19'dan başlayan

        Taşıt kredisi: 1,53

        Konut kredisi: 1,44

        GARANTİ BBVA

        İhtiyaç kredisi: 1.69'dan başlayan

        Taşıt kredisi: 1.62

        Ev kredisi: 1.48 (120 ay)

        AKBANK

        İhtiyaç kredisi: 1.67'den başlayan (sigortalı)

        1,79'dan başlayan (Sigortasız)

        Kredi faizinde yüzleri güldürecek gelişme! 1,29 müjdesi geldi! 25 Ekim Garanti, Ziraat, TEB, Akbank, İş, Finans, HSBC faiz oranları

        Konut kredisi: 1.39

        Taşıt kredisi: 1.55
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Kıdem tazminatı haricinde bir tazminat hakkı daha var!
        Haberler Ekonomi 50.000 TL çeken vatandaş artık bu kadar ödeyecek! TC kimlik numarasıyla Halkbank, Vakıfbank ve Ziraat Bankası’na gidin
            SON DAKİKA