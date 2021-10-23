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    • Ekonomi
    • 23.10.2021 15:34
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    • 23.10.2021 15:34
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    Faiz çakıldı! Burgan Bank, Anadolubank, İNG, Alternatif Bank ve Enpara.com 32-46 günlük vadeli mevduat faiz oranları depremi yaşandı!

    Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında bankaların mevduat faiz oranları adeta çakıldı. Bu anlamda 32 ve 46 günlük faiz getirisi oldukça merak ediliyor. Faiz indirimi öncesinde yüzde 20'lerde seyreden oranlar yüzde 14 ve yüzde 17 dolaylarına düşmüş durumda. Burgan Bank, Anadolubank, İNG, Alternatif Bank ve Enpara.com faiz oranı detaylarını sayfamızda verdik. Mevduat faizi kullanıcılar yönünden mühim bir işlemdir. Bu kapsamda işlemin çoğu teknik dahilinde sağlanması mümkündür. Mevduat hesapları dahilinde kullanıcılar mühim avantajlara sahip olabilmekte, gelir elde edebilmektedir.

    takvim.com.tr
    Faiz çakıldı! Anadolubank, İNG, Alternatif Bank 32-46 günlük vadeli mevduat faiz oranları

    Mevduat hesabı bankanın bir süreliğine parayı alıkoyması karşısında o paraya dair bir faiz sunması dahilinde ilerleyen bir hesap türüdür. Bu hesap türü üstünden yatırımların sağlanması olası olmaktadır. Mevduat hesapları dahilinde kullanıcılar mühim avantajlara sahip olabilmekte, gelir elde edebilmektedir. Hesaplama vasıtaları lüzumlu faiz oranları dahilinde vade ve anapara bilgi kapasitesi ile getiri ya da tutarın hesaplanabildiği vasıtalardır.


    50.000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

    Anadolubank

    Renkli Hesap

    Faiz: % 17,25

    Net Kazanç: 718,36 TL

    Alternatif Bank

    VOV Hesap

    Faiz: % 17,75

    Net Kazanç: 739,18 TL

    Enpara.com

    Vadeli Hesap

    Faiz: % 14,50

    Net Kazanç: 603,84 TL

    ING

    E-Turuncu Hesap

    Faiz: %19,00

    Net Kazanç: 791,23 TL

        50.000 TL 46 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI

        Anadolubank

        Renkli Hesap

        Faiz: %17,25

        Net Kazanç: 1.032,64 TL

        Alternatif Bank

        VOV Hesap

        Faiz: %17,75

        Net Kazanç: 1.062,57 TL

        Enpara.com

        Vadeli Hesap

        Faiz: %14,00

        Net Kazanç: 838,08 TL

        Burgan Bank

        On Hesap

        Faiz: %19,50

        Net Kazanç: 1.167,33 TL

        ING

        E-Turuncu Hesap

        Faiz: %19,00

        Net Kazanç: 1.137,40 TL

        Odeabank

        Oksijen Dinamik Hesap

        Faiz: %17,25

        Net Kazanç: 1.032,64 TL

        Fibabanka

        Kiraz Hesap

        Faiz: %17,00

        Net Kazanç: 1.017,67 TL

            CEPTETEB

            Marifetli Hesap

            Faiz: %17,00

            Net Kazanç: 1.017,67 TL

            Garanti BBVA

            E-Vadeli Hesap

            Faiz: %12,25

            Net Kazanç: 733,32 TL

            Mevduat Hesabı Nedir? Hesaplama Aracı Nedir?

            Mevduat hesabı bankanın bir süreliğine parayı alıkoyması karşısında o paraya dair bir faiz sunması dahilinde ilerleyen bir hesap türüdür. Bu hesap türü üstünden yatırımların sağlanması olası olmaktadır. Mevduat hesapları dahilinde kullanıcılar mühim avantajlara sahip olabilmekte, gelir elde edebilmektedir. Hesaplama vasıtaları lüzumlu faiz oranları dahilinde vade ve anapara bilgi kapasitesi ile getiri ya da tutarın hesaplanabildiği vasıtalardır. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

            Bu vasıtalar üstünde prosedür basitliği yer alması sebebiyle bunlara yönelik incelemeler sıkça gözlenmektedir. Mevduat hesabı üstünden gelir elde eden şahıslar alakalı vasıtaların önemini bilmektedir. Güncel oranlar üstünden hesaplamalar yapan vasıtalar sonucunda başarılı bir hesaplama prosedürü gerçekleştirilmesi mühimdir. Hem de tek tıkla bütün bankalara yönelik hesaplama yapılması bu alanda mühim bir üstünlüğü açığa çıkarmaktadır.
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            Haberler Ekonomi Faiz çakıldı! Burgan Bank, Anadolubank, İNG, Alternatif Bank ve Enpara.com 32-46 günlük vadeli mevduat faiz oranları depremi yaşandı!
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