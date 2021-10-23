Faiz çakıldı! Burgan Bank, Anadolubank, İNG, Alternatif Bank ve Enpara.com 32-46 günlük vadeli mevduat faiz oranları depremi yaşandı!

Mevduat hesabı bankanın bir süreliğine parayı alıkoyması karşısında o paraya dair bir faiz sunması dahilinde ilerleyen bir hesap türüdür. Bu hesap türü üstünden yatırımların sağlanması olası olmaktadır. Mevduat hesapları dahilinde kullanıcılar mühim avantajlara sahip olabilmekte, gelir elde edebilmektedir. Hesaplama vasıtaları lüzumlu faiz oranları dahilinde vade ve anapara bilgi kapasitesi ile getiri ya da tutarın hesaplanabildiği vasıtalardır.
50.000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: % 17,25
Net Kazanç: 718,36 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz: % 17,75
Net Kazanç: 739,18 TL
Enpara.com
Vadeli Hesap
Faiz: % 14,50
Net Kazanç: 603,84 TL
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 791,23 TL