Merkez Bankası faiz indirdi, bankalar peş peşe sıraya girdi! Faizler sallandı, 7 bankanın kredi faiz oranları tabanı gördü

Merkez Bankası faiz oranlarını Ekim ayı içinde 200 baz puan indirme kararı alarak yüzde 16'ya düşürmesinin sonrasında Ekim ayında kredi faiz oranlarının nasıl olacağı merak ediliyor. İhtiyaç, taşıt ve konut kredisi amacıyla müracaatta bulunacak olan vatandaşlar bankaların kredi faiz oranlarını araştırıyor. İşte 22 Ekim 2021 Ziraat, Vakıfbank, konut, gereksinim ve taşıt kredisi faiz oranlarını haberimizde