Bildiğinizi okumayın! Otomobili olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor! O parayı anında geri alabilirsiniz!

Sigorta şirketinden tahsil ediliyor

Her yıl yaptırmış olduğumuz trafik poliçelerinde (Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları) ödemiş olduğumuz primlerin içerisinde değer kaybı teminatı yer alır. Bu teminat kaza yapıp başka bir araca zarar verdiğimizde devreye girmekte ve kazada meydana gelen değer kaybını karşılamaktadır. Araç değer kayıpları kusurlu olan araç sahibi veya sürücüsünden değil, sigorta şirketlerinden tahsil edilir.

Başvuru nasıl ve ne zaman

Kaza meydana geldiğinde gerekli belgeler ile birlikte (kaza tespit tutanağı, kesin ekspertiz raporu, ehliyet, ruhsat fotokopisi, hasar resimleri ve talep dilekçesi) kusurlu aracın sigorta şirketine başvuru yapılır. Başvurular sigorta şirketlerinin e-posta adreslerine internet üzerinden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilir. Sigorta hasarlarında 15 gün, kasko hasarlarında 15 işgünü içerisinde sigorta şirketi tarafından bir cevap verilmemesi veya talebin reddedilmesi halinde Sigorta Tahkim Komisyonu bünyesinde dava açılır. Ortalama 6 ay içerisinde bilirkişi incelemesi geçirmiş ve hakkaniyetli kararlar verilir.

Tahkime başvurulur

Değer kayıplarının başvuru üzerine ödenmesi de karşılaşılan bir durum. Eğer yapılan ödeme araçta meydana gelen değer kaybını hakkaniyetli olarak karşılıyorsa dava açmaya dahi gerek kalmamaktadır ve bu çözüm yolu 15 gün içerisinde sonuçlanır. Aksi halde sigorta şirketine karşı açılan değer kaybı talep ve davaları tahkime gider. Merkezi İstanbul'daki Sigorta Tahkim Komisyonu tek tarafı sigorta olan tüm uyuşmazlıklarda hızlı ve adaletli bir yargılama yapmaktadır. Tahkim yolunda vatandaşların mağduriyetleri kısa sürede giderilmekte ve yargının dosya yükü de hafifletilmektedir.