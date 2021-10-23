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    • Ekonomi
    • 23.10.2021 17:25
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    • 23.10.2021 17:25
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    Bildiğinizi okumayın! Otomobili olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor! O parayı anında geri alabilirsiniz!

    Birçok vasıta sahibi aracının tamiri ardından otomobilin yenilendiğini düşünüyor ama hal öyle değil. Araç kaza geçirdiğinde ikinci el bedeli düşmekte, daha zor ve ucuza satılmaktadır. Bu sebeple otomobildeki değer düşüklüğü kadar değer kaybın almak vatandaşların mağduriyetinin önlenmesi yönünden önemli. Değer kaybı, vasıtalarda trafik kazası sonucunda meydana gelen hasar ardından aracın pazar rayiç bedelindeki azalmayı ifade etmektedir. Gerek çevrimiçi platformlarda gerekse ikinci el satan yerlerde aracın hasarsız olması veya hangi bölgeden ne kadar hasar görmüş bulunduğu konuları 2. el pazar değerlerini direk etkileyen faktörlerdir. Bu bağlamda hiçbir eksikliği olmamasına karşın aracı hasar gören ve sayısal değeri düşen vatandaşlar sigorta şirketlerine bunun tazmini amacıyla başvurabiliyor.

    takvim.com.tr
    Otomobili olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor! O parayı anında geri alabilirsiniz!

    Birçok vatandaş haberdar değil. Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. O parayı geri alabilirsiniz. Türkiye'de her gün binlerce parasal hasar görmüş kaza yaşanıyor. Kazadan sonra vasıtada hasar oluşuyor ve ikinci el pazar sayısal değeri düşüyor. Kazadan sonra vasıtada meydana gelen kayba ise 'vasıta değer kaybı' deniyor. Fakat bu kaybın telafisi mümkün. Bu kazalarda hasar gören vasıtaların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ödenen ücret yeterli gelmezse itiraz hakkı da bulunuyor. Bir süredir, okuyuculardan, değer kaybı tazminatı ile alakalı çokça soru alıyorum. Kimileri, değer kaybı tazminatını nasıl alacağını soruyor, kimileri de tazminat alamamaktan şikayet ediyor. Konunun bu kadar gündeme gelmesi ve şikayetlerin çoğalmasının sebebi ise son aylarda, bilhassa ikinci elde yükselen vasıta fiyatları.



    HER HASARA TAZMİNAT ÖDENMEZ

    1) Değer kaybı tazminatı nedir?

    Kaza sonrası hasar gören araçlar hem TRAMER kayıtlarında hasarlı araç olarak geçiyor hem de onarım gördüğünden piyasa rayiç değerinde maddi kayba neden oluyor, yani değer kaybı yaşanıyor. Bu kayıp, trafik sigortasından karşılanıyor. Buna da değer kaybı tazminatı deniyor. Sigorta şirketleri, trafik sigortasından, onarım gören araçlara değer kaybı tazminatı ödüyor.

    2) Her sürücü değer kaybı tazminatı alabilir mi?

    Tazminattan yararlanabilmeniz için kazada kusursuz taraf olmanız gerekiyor. Kazaya neden olan kusurlu sürücüler değer kaybı tazminatı alamıyor.



    3) Değer kaybı tazminatı nasıl hesaplanıyor?

    Sigorta şirketleri; aracın rayiç değerine, hasarın boyutuna, aracın kilometresine, ticari amaçlı kullanılıp kullanılmadığına göre bir hesaplama yapıp, çıkan tutarı araç sahiplerine ödüyor. Bu hesaplama yöntemini ise kamu belirliyor.

    4) Araçtaki tüm hasarlar için tazminat ödeniyor mu?

    Hayır; mini onarım ile giderilen basit kaporta, plastik tampon onarımları, cam, radyo-teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamında yapılan onarımlar için değer kaybı tazminatı ödenmiyor.



        İTİRAZ HAKKINIZ VAR

        5) Araçta oluşan tüm hasar için tazminat alınabilir mi?

        Hayır; aracın rayiç değerinin yüzde 25'ini aşan değer kaybı talepleri ödenmiyor.

        6) Taksi, kiralık araçlar gibi ticari amaçlı kullanan araçlar da tazminat alabiliyor mu?

        Alabiliyor, ancak değer kaybı tazminatının yüzde 50'si ödeniyor.

        7) Tazminat için model ya da kilometre sınırı var mı? Tazminat alabilmek için aracı satmam mı gerekiyor?

        Her model için tazminat ödeniyor. Kilometreye göre de tazminat tutarı değişiyor. 150 bin kilometre ve üzeri araçlarda tazminat tutarı diğerlerine göre düşük oluyor. Tazminat almak için araç satılacak diye bir kural yok, hasar sonrası tazminat ödeniyor.



        8) Tazminat için kime, nasıl başvurulacak?

        Kazası tespit tutanağı ve değer kaybı talep edilen araca ilişkin hasar ekspertiz raporu ile hasar fotoğrafları, aracın ruhsat fotokopisi, sürücü belgesi sigorta şirketine bizzat ve yazılı olarak müracaat edeceksiniz. Başvuruyu sigorta şirketinin internet sitesi üzerinden de yapabiliyorsunuz. Sigorta şirketi gerekli hesaplamayı yapıp, çıkan değer kaybı tazminatını bankaya yatıracak. Tazminat talebi için aracı kurum veya kişilere başvurmanıza gerek yok.

        9) Sigorta şirketinin ödediği tazminat az gelirse, itiraz hakkım var mı?

        Var; Sigorta Tahkim Komisyonu'na başvurabilirsiniz. Başvurular 4 ay gibi kısa bir sürede çözüme kavuşuyor.

        10) Tazminat bir kere mi ödeniyor, her kaza sonrası da başvurulabilir mi?

        Sürücü senede kaç kazaya karışırsa karışsın, her seferinde değer kaybı tazminatı alabiliyor.

        Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

        Sigorta şirketinden tahsil ediliyor

        Her yıl yaptırmış olduğumuz trafik poliçelerinde (Zorunlu Mali Mesuliyet Sigortaları) ödemiş olduğumuz primlerin içerisinde değer kaybı teminatı yer alır. Bu teminat kaza yapıp başka bir araca zarar verdiğimizde devreye girmekte ve kazada meydana gelen değer kaybını karşılamaktadır. Araç değer kayıpları kusurlu olan araç sahibi veya sürücüsünden değil, sigorta şirketlerinden tahsil edilir.

        Başvuru nasıl ve ne zaman

        Kaza meydana geldiğinde gerekli belgeler ile birlikte (kaza tespit tutanağı, kesin ekspertiz raporu, ehliyet, ruhsat fotokopisi, hasar resimleri ve talep dilekçesi) kusurlu aracın sigorta şirketine başvuru yapılır. Başvurular sigorta şirketlerinin e-posta adreslerine internet üzerinden ya da iadeli taahhütlü posta yoluyla yapılabilir. Sigorta hasarlarında 15 gün, kasko hasarlarında 15 işgünü içerisinde sigorta şirketi tarafından bir cevap verilmemesi veya talebin reddedilmesi halinde Sigorta Tahkim Komisyonu bünyesinde dava açılır. Ortalama 6 ay içerisinde bilirkişi incelemesi geçirmiş ve hakkaniyetli kararlar verilir.

        Tahkime başvurulur

        Değer kayıplarının başvuru üzerine ödenmesi de karşılaşılan bir durum. Eğer yapılan ödeme araçta meydana gelen değer kaybını hakkaniyetli olarak karşılıyorsa dava açmaya dahi gerek kalmamaktadır ve bu çözüm yolu 15 gün içerisinde sonuçlanır. Aksi halde sigorta şirketine karşı açılan değer kaybı talep ve davaları tahkime gider. Merkezi İstanbul'daki Sigorta Tahkim Komisyonu tek tarafı sigorta olan tüm uyuşmazlıklarda hızlı ve adaletli bir yargılama yapmaktadır. Tahkim yolunda vatandaşların mağduriyetleri kısa sürede giderilmekte ve yargının dosya yükü de hafifletilmektedir.
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