Bildiğinizi okumayın! Otomobili olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor! O parayı anında geri alabilirsiniz!

Birçok vatandaş haberdar değil. Arabası olan herkesi çok yakından ilgilendiriyor. O parayı geri alabilirsiniz. Türkiye'de her gün binlerce parasal hasar görmüş kaza yaşanıyor. Kazadan sonra vasıtada hasar oluşuyor ve ikinci el pazar sayısal değeri düşüyor. Kazadan sonra vasıtada meydana gelen kayba ise 'vasıta değer kaybı' deniyor. Fakat bu kaybın telafisi mümkün. Bu kazalarda hasar gören vasıtaların maliyetleri sigorta şirketlerince karşılanıyor. Suçlu aracın trafik sigortası karşı tarafın hasarını ödüyor. Ödenen ücret yeterli gelmezse itiraz hakkı da bulunuyor. Bir süredir, okuyuculardan, değer kaybı tazminatı ile alakalı çokça soru alıyorum. Kimileri, değer kaybı tazminatını nasıl alacağını soruyor, kimileri de tazminat alamamaktan şikayet ediyor. Konunun bu kadar gündeme gelmesi ve şikayetlerin çoğalmasının sebebi ise son aylarda, bilhassa ikinci elde yükselen vasıta fiyatları.
HER HASARA TAZMİNAT ÖDENMEZ
1) Değer kaybı tazminatı nedir?
Kaza sonrası hasar gören araçlar hem TRAMER kayıtlarında hasarlı araç olarak geçiyor hem de onarım gördüğünden piyasa rayiç değerinde maddi kayba neden oluyor, yani değer kaybı yaşanıyor. Bu kayıp, trafik sigortasından karşılanıyor. Buna da değer kaybı tazminatı deniyor. Sigorta şirketleri, trafik sigortasından, onarım gören araçlara değer kaybı tazminatı ödüyor.
2) Her sürücü değer kaybı tazminatı alabilir mi?
Tazminattan yararlanabilmeniz için kazada kusursuz taraf olmanız gerekiyor. Kazaya neden olan kusurlu sürücüler değer kaybı tazminatı alamıyor.
3) Değer kaybı tazminatı nasıl hesaplanıyor?
Sigorta şirketleri; aracın rayiç değerine, hasarın boyutuna, aracın kilometresine, ticari amaçlı kullanılıp kullanılmadığına göre bir hesaplama yapıp, çıkan tutarı araç sahiplerine ödüyor. Bu hesaplama yöntemini ise kamu belirliyor.
4) Araçtaki tüm hasarlar için tazminat ödeniyor mu?
Hayır; mini onarım ile giderilen basit kaporta, plastik tampon onarımları, cam, radyo-teyp, lastik, hava yastığı, jant, mekanik, elektrik, elektronik ve döşeme aksamında yapılan onarımlar için değer kaybı tazminatı ödenmiyor.