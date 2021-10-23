Kredi faiz oranları depremi her şey değişti! Bankalar resmen duyurdu! Ziraat, İş Bankası, Finansbank, Vakıfbank, Garanti BBVA, ING, Akbank...

Bankaların kredi verirken aniden çok işlemi olabilir fakat birtakım hallerde bu prosedürleri aşmanın da bir yolu bulunmaktadır elbette. Örnek verecek olursak birtakım bankalar yalnızca gelir belgesiyle kefilsiz kredi olanağı sunmaktadır. Merkez Bankası'nın faiz indirimi kararı ardından bankaların yeni kredi faizleri de belli oldu. Bankalar tek tek açıkladı. İhtiyaç, konut, taşıt kredilerinin faiz oranları değişti. Kredi çekmek isteyen herkesi ilgilendiriyor. İhtiyaç, konut ve taşıt kredilerinde güncel faiz oranları sık sık merak ediliyor. Ziraat Bankası, İş Bankası, Vakıfbank, Garanti BBVA, ING, Akbank ve başka bankalar güncel kredi faiz oranlarını açıkladı. İşte güncel kredi faiz oranları