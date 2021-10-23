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    • Ekonomi
    • 23.10.2021 16:30
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    • 23.10.2021 16:37
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    3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge ile ilgili müjde geldi!

    Vatandaşlar ekonomi gündeminde yoğun bir şekilde 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Sorularının yanıtlarını araştırıyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuyla ilgili son dakika açıklamalarda bulundu ve müjdeli haber verdi. Peki 3600 ek gösterge ne zaman çıkacak? Çıkmasıyla birlikte hangi meslek grupları, ne kadar artışla maaşlarını alabilecek, kimlere kadro yolu gözüküyor? İşte tüm bilgiler…

    takvim.com.tr
    3600 ek gösterge nedir?

    3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ile ilgili müjde geldi. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor ve kimleri yakından ilgilendirdiği, ne gibi değişikliklerin olacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı müjdeli açıklama haberimizde yer alıyor.

    3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?

    Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.

    3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.

    Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.

        BAKAN BİLGİN'DEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR!

        Döviz kurlarında yaşanan artış eğilimlerini değerlendiren Bakan Bilgin, "Dolardaki dalgalanmalar, dolar, faiz, enflasyon arasındaki sarmalı bir şekilde Türkiye kıracak, Türkiye ihracata dayalı büyüme modeliyle kıracak. İhracat ürünlerimizin içerisindeki ithalat oranını düşüreceğiz. Bunun tek yolu buradan geçiyor. Yerli üretim, emeğimiz, sermayemiz, ülkenin kaynakları bilgisi ve teknolojisiyle bir araya geldiği zaman ihracatımızın ithalatı karşılama oranı yükseldikçe bu sarmalı kıracağız. Bundan hiç şüpheniz olmasın." diye konuştu.

        Türkiye'nin 200 milyar dolar eşiğini aşmış bir ihracat rakamına sahip olduğuna dikkati çeken Bilgin, "Bir sıkıntı var ama o sıkıntıyı paylaşacağız. Sıkıntıyı aşma konusunda üzerimize bir görev düşüyor. Sosyal politikaları uygulayan, sosyal politikalardan sorumlu bakanın, bakanlığımızın, devletimizin üzerine düşüyor." dedi.

        "3600 EK GÖSTERGEYİ VAAT OLMAKTAN ÇIKARDIK"

        Türkiye'nin birinci çeyrekte yüzde 7,2, ikinci çeyrekte yüzde 21,7 büyüdüğünü hatırlatan Bakan Bilgin, "Bu yıl sonunda bu büyümemizi yüzde 10 civarında gerçekleştireceğiz. Büyüyen, sosyal politikalarla güçlenen bir Türkiye, emeğini, çalışanlarını, memurlarını koruyan bir ülke olacaktır. Nitekim memurları koruyacağımız 3600'ü sözleşmemize yazdık. Vaat olmaktan çıkardık, uygulama sürecindeyiz. Onu gerçekleştireceğiz. Geçici işçilerin sorunlarını çözeceğiz." ifadelerini kullandı.

        TOPLU SÖZLEŞMEDE NASIL YER ALDI?

        * Toplu Sözleşme metninde 52. Maddede açıkça yazıldı
        * Sözleşmeli personelin statüsü yeniden belirlenecek

        * Sendikalar ile kamu kurumları görüşü alınacak
        * 2022 yılında tamamlanacak

        HANGİ HAKLAR GELECEK?

        * Çakılı kadrolar kalkacak

        * Personel 4A'lı kadrolu olacak

        * Tayin ve il değiştirme hakkı olacak
        * Görevde yükselme hakları olacak

        KAPSAM GENİŞLETİLDİ

        Bu çalışma ile birlikte 657 sayılı yasanın ekli cetvelinde belirtilen ek gösterge rakamları arasındaki dengesizlik tamamen ortadan kalkacak. Söz konusu çalışma geniş bir çerçevede devam ediyor. Bilindiği gibi daha önce dört meslek mensubu için bir çalışma yapılmıştı.

        Fakat toplu sözleşme görüşmelerinde tüm memurların ve idareci kadroların da kapsama alınması benimsendi. Bu yüzden de yapılan çalışmalarda kapsam daha geniş tutuluyor. Çalışmalar tamamlandığında hem kapsam belli olacak hem de statüye göre mi yoksa eğitim durumuna göre mi artış yapılacağı da açıklığa kavuşmuş olacak

        EMEKLİ MAAŞLARI 1.000 TL BİRDEN ARTACAK

        Ek gösterge artışının sadece idari boyutu bulunmuyor. Aynı zamanda mali yönü de bulunuyor. Çünkü ek gösterge memurların özellikle emekli ikramiye ve maaşlarını belirliyor. Bu yüzden de ek gösterge arttığında memurların hem ikramiyeleri hem de emekli maaşları yükselecek. Burada ortalamalara baktığımızda emekli maaşlarında 1000 TL'nin üzerinde bir artış gerçekleşirken, ikramiyelerdeki artış 38 bin liraya kadar çıkacak.
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        Haberler Ekonomi 3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge ile ilgili müjde geldi!
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