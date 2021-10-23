3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Bakan Bilgin’den 3600 ek gösterge ile ilgili müjde geldi!

3600 ek gösterge nedir? 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Bakan Bilgin'den 3600 ek gösterge ile ilgili müjde geldi. Ekonomi gündeminden düşmeyen konular arasında yer alıyor ve kimleri yakından ilgilendirdiği, ne gibi değişikliklerin olacağı merak ediliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'in yaptığı müjdeli açıklama haberimizde yer alıyor.
3600 EK GÖSTERGE NEDİR, KİMLERİ KAPSIYOR?
Memurların emekli olduklarında alacakları emekli aylıkları ile emekli olurken alacakları emeklilik tazminatının hesaplanmasında çeşitli göstergeler kullanılıyor. Bu göstergeler ise hesaplamayı dolayısıyla da maaşı ve tazminatı otomatik olarak etkiliyor. Ek göstergenin 2200'lerden 3600'lere çıkması durumunda sadece emeklilik tazminatında 20 bin liraya yakın bir artış bekleniyor. Aynı zamanda emekli maaşında da artış olacak.
3600 ek göstergede 4 meslek grubu; polis, öğretmen, hemşire ve din görevlisi için tek paket hazır. Yaklaşık 1.6 milyon memuru ilgilendiren 3600 ek gösterge ile ilgili hazırlıklar tamamlandı. Yeni düzenlemeyle beraber hem emekli maaşları hem de memur maaşları ve emekli ikramiyelerinde artışlar olacak.
Ek gösterge 3600 tartışmalarının önemli bir konusu da memur maaşları, emekli aylığı ve emekli ikramiyesinde meydana getirdiği değişiklik. Ek gösterge, artışıyla birlikte özellikle emekli ikramiyeleri ve emekli maaşlarını artıyor.