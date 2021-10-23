Burgan Bank, Anadolubank, İNG, Alternatif Bank ve Enpara.com 32-46 günlük vadeli mevduat faiz oranları depremi yaşandı! Faiz çakıldı!

Merkez Bankası faiz indirimi sonrasında bankaların mevduat faiz oranları adeta çakıldı. Bu anlamda 32 ve 46 günlük faiz getirisi oldukça merak ediliyor. Faiz indirimi öncesinde yüzde 20'lerde seyreden oranlar yüzde 14 ve yüzde 17 dolaylarına düşmüş durumda. Burgan Bank, Anadolubank, İNG, Alternatif Bank ve Enpara.com faiz oranı detaylarını sayfamızda verdik. Mevduat faizi kullanıcılar yönünden mühim bir işlemdir. Bu kapsamda işlemin çoğu teknik dahilinde sağlanması mümkündür. Mevduat hesapları dahilinde kullanıcılar mühim avantajlara sahip olabilmekte, gelir elde edebilmektedir.
50.000 TL 32 GÜNLÜK MEVDUAT FAİZ ORANLARI
Anadolubank
Renkli Hesap
Faiz: % 17,25
Net Kazanç: 718,36 TL
Alternatif Bank
VOV Hesap
Faiz: % 17,75
Net Kazanç: 739,18 TL
Enpara.com
Vadeli Hesap
Faiz: % 14,50
Net Kazanç: 603,84 TL
ING
E-Turuncu Hesap
Faiz: %19,00
Net Kazanç: 791,23 TL