Milyonlarca kişinin gözü bu haberdeydi! Maaşlara yüzlerce lira zam müjdesi! 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak

ZAM ORANI YÜZDE 8,46 OLURSA 634 TL'LİK ARTIŞ OLACAK

Merkez Bankası'nın yaptığı Ekim ayı Pazar Katılımcıları Anketi'ne göre ise ikinci 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam seviyesi yüzde 8,46'yı bulabilecek. Bu halde en yüksek maaş aşağı yukarı 634 lira artışla 8 bin 126 liraya ulaşacak.

1500 TL emekli maaşı alan bir vatandaş şayet zam seviyesi yüzde 8,46 olursa maaşı 1626 TL'ye yükselecek. Eğer ki zam seviyesi yüzde 4,23'te kalırsa maaşı 1563 TL olacak.