Milyonlarca kişinin gözü bu haberdeydi! Maaşlara yüzlerce lira zam müjdesi! 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak

2022 senesine sayılı günler kalırken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını hesaplamaya başladı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre emekli maaşına 634 liralık bir zam gelebilir. Bu sene 2 kez zam, 2 kez de ikramiye alan emekliler gözünü Ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. 2021 senesi sonucunda 6 aylık enflasyon rakamları açıklanacak ve zam da buna göre belirlenecek.
SSK VE BAĞKUR EMEKLERİNİN MAAŞLARI YÜZDE 8,46'YA ULAŞACAK
Geçtiğimiz zamanlarda Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Emeklilere yapılacak Ocak zammı amacıyla ise Ekim, kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon rakamlarının sonrasında net bir şekilde belli olacak. Fakat ön görülen rakamlara bakıldığında, emeklilerinin Ocak ayında zammı TÜFE'ye göre yüzde 4,23 olurken, enflasyon tahminine göre yüzde 8.46'ya ulaşacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN GELİRİNDE 317 TL'YE VARAN ARTIŞ OLACAK
Bu sene 2 kez zam, 2 kez de ikramiye alan emekliler gözünü Ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. 2021 senesi sonucunda 6 aylık enflasyon rakamları açıklanacak ve zam da buna göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bilgilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 olarak gerçekleşti. Kesin miktar amacıyla geriye Ekim, Kasım ve Aralık bilgileri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 317 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak.