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    • Ekonomi
    • 21.10.2021 11:54
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    • 21.10.2021 11:55
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    Milyonlarca kişinin gözü bu haberdeydi! Maaşlara yüzlerce lira zam müjdesi! 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak

    Emeklilere senede iki kere zam yapılmaktadır. Bu zamlar ise belirlenirken 6 aylık enflasyon seviyesine bakılır. TÜİK geçen zamanlarda 3 aylık enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Merkez Bankası’nın tahminine göre en yüksek bir yerden emekli maaşı alan şahıslara 634 TL zam aniden gelebilir. İşte 2022 senesi başında emeklilerin maaşında olacak değişiklikler… 1500 TL emekli maaşı alan bir vatandaş şayet zam seviyesi yüzde 8,46 olursa maaşı 1626 TL'ye yükselecek. Eğer ki zam seviyesi yüzde 4,23'te kalırsa maaşı 1563 TL olacak.

    takvim.com.tr
    Milyonlarca kişinin gözü bu haberdeydi! Maaşlara yüzlerce lira zam müjdesi!

    2022 senesine sayılı günler kalırken, milyonlarca SSK ve Bağ-Kur emeklisi maaşlarına ne kadar zam yapılacağını hesaplamaya başladı. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminine göre emekli maaşına 634 liralık bir zam gelebilir. Bu sene 2 kez zam, 2 kez de ikramiye alan emekliler gözünü Ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. 2021 senesi sonucunda 6 aylık enflasyon rakamları açıklanacak ve zam da buna göre belirlenecek.

    SSK VE BAĞKUR EMEKLERİNİN MAAŞLARI YÜZDE 8,46'YA ULAŞACAK

    Geçtiğimiz zamanlarda Türkiye İstatistik Kurumu, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı enflasyon rakamlarını açıklamıştı. Emeklilere yapılacak Ocak zammı amacıyla ise Ekim, kasım ve Aralık aylarındaki enflasyon rakamlarının sonrasında net bir şekilde belli olacak. Fakat ön görülen rakamlara bakıldığında, emeklilerinin Ocak ayında zammı TÜFE'ye göre yüzde 4,23 olurken, enflasyon tahminine göre yüzde 8.46'ya ulaşacak. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    SSK VE BAĞKUR EMEKLİLERİNİN GELİRİNDE 317 TL'YE VARAN ARTIŞ OLACAK

    Bu sene 2 kez zam, 2 kez de ikramiye alan emekliler gözünü Ocak ayında yapılacak zamma çevirdi. 2021 senesi sonucunda 6 aylık enflasyon rakamları açıklanacak ve zam da buna göre belirlenecek. Türkiye İstatistik Kurumu'nun bilgilerine göre, 3 aylık enflasyon yüzde 4,23 olarak gerçekleşti. Kesin miktar amacıyla geriye Ekim, Kasım ve Aralık bilgileri kaldı. Şu ana kadar gerçekleşen enflasyona göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin gelirinde 317 liraya varan artış yaşanacak. En yüksek aylık 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak.

        ZAM ORANI YÜZDE 8,46 OLURSA 634 TL'LİK ARTIŞ OLACAK

        Merkez Bankası'nın yaptığı Ekim ayı Pazar Katılımcıları Anketi'ne göre ise ikinci 6 aylık TÜFE, yani SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam seviyesi yüzde 8,46'yı bulabilecek. Bu halde en yüksek maaş aşağı yukarı 634 lira artışla 8 bin 126 liraya ulaşacak.

        1500 TL emekli maaşı alan bir vatandaş şayet zam seviyesi yüzde 8,46 olursa maaşı 1626 TL'ye yükselecek. Eğer ki zam seviyesi yüzde 4,23'te kalırsa maaşı 1563 TL olacak.

        Mevcut Maaş % 4.23 Zamlı Maaş % 5.21 Zamlı Maaş

        1.500 TL 1.563 TL 1.578 TL

        1.750 TL 1.824 TL 1.841 TL

        2.000 TL 2.084 TL 2.104 TL

        2.250 TL 2.345 TL 2.367 TL

        2.500 TL 2.605 TL 2.630 TL

        2.750 TL 2.866 TL 2.893 TL

        3.000 TL 3.127 TL 3.156 TL

        3.250 TL 3.387 TL 3.419 TL

        3.500 TL 3.648 TL 3.682 TL

        3.750 TL 3.908 TL 3.945 TL

        4.000 TL 4.169 TL 4.208 TL

        4.250 TL 4.429 TL 4.471 TL

        4.500 TL 4.690 TL 4.734 TL

        EYLÜL AYI ENFLASYONU NE OLDU?

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Eylül ayı Tüketici Fiyat Endeksi'ni açıkladı.

        Buna göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) yıllık yüzde 19,58, aylık yüzde 1,25 arttı. TÜFE'de 2021 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 1,25, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 13,04, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,58 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 16,42 artış gerçekleşti.
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        Haberler Ekonomi Milyonlarca kişinin gözü bu haberdeydi! Maaşlara yüzlerce lira zam müjdesi! 7 bin 492 liradan 7 bin 809 liraya çıkacak
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