Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar rapora girdi: İşte EYT'de yol haritası
Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu emekli olabilmek için gün sayan yüz binlerce kişi tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. EYT konusu AK Partili milletvekillerinin sahada hazırladığı raporda girdi. Söz konusu EYT raporunun MYK toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili nasıl bir yol haritası izlenecek? İşte emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar...
20.10.2021 21:22
- Son Güncelleme: 20.10.2021 21:23
AK Parti'nin sahadan gelen eleştiriler doğrultusunda hazırladığı raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları dile getirdiği belirtildi.
Vatandaşlardan gelen eleştirilerin 20 başlıkta toplandığı rapor, yarınki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.
EYT VE ERKEN YAŞTA EVLİLİK MASADA
Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen gibi) sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor.