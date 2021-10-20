Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar rapora girdi: İşte EYT’de yol haritası

EYT VE ERKEN YAŞTA EVLİLİK MASADA

Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen gibi) sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor.