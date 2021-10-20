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Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar rapora girdi: İşte EYT'de yol haritası

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusu emekli olabilmek için gün sayan yüz binlerce kişi tarafından büyük bir merakla takip ediliyor. EYT konusu AK Partili milletvekillerinin sahada hazırladığı raporda girdi. Söz konusu EYT raporunun MYK toplantısında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacağı öğrenildi. Peki, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili nasıl bir yol haritası izlenecek? İşte emekli olmak isteyenlerin merak ettiği tüm detaylar...

20.10.2021 21:22 - Son Güncelleme: 20.10.2021 21:23
Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar rapora girdi: İşte EYT’de yol haritası

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) uzun bir süredir gündemdeydi. Emekli olmak için gün sayan yüzbinlerce EYT'li için AK Parti cephesinden yeni haberler gelmeye devam ediyor.

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Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar rapora girdi: İşte EYT’de yol haritası

AK Parti'nin sahadan gelen eleştiriler doğrultusunda hazırladığı raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları dile getirdiği belirtildi.

Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar rapora girdi: İşte EYT’de yol haritası

Yaz boyunca sahada olan milletvekilleri, MKYK üyeleri ve AK Parti teşkilatı, vatandaşlardan gelen talepleri dinleyerek raporlaştırıp Genel Merkez'e iletti.

Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar rapora girdi: İşte EYT’de yol haritası

Vatandaşlardan gelen eleştirilerin 20 başlıkta toplandığı rapor, yarınki Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.

Emekli olmak isteyen binlerce kişiyi ilgilendiriyor! Emeklilikte Yaşa Takılanlar rapora girdi: İşte EYT’de yol haritası

EYT VE ERKEN YAŞTA EVLİLİK MASADA
Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen gibi) sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor.

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