Rapor sızdı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için büyük müjde! EYT kimleri kapsıyor, son dakika EYT bugün çıkarsa kimler emekli olabilir?

Emekli olmak amacıyla aranılan prim gün adedi ve hizmet zamanı şartlarını doldurmalarına karşın yaş koşulu sebebi ile emekli olamayan
vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaltması ile EYT düzenlemesiyle mağdurları olarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Yapılan meşru planlama sebebi ile emeklilik haklarını yitirdiklerini savunan vatandaşlar EYT ile kendilerine erken emeklilik hakkı tanınmasını talep ediyorlar. Peki EYT kimleri kapsıyor, son dakika EYT bugün çıkarsa kimler emekli olabilir?
EYT ve erken yaşta velilik masada
Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen gibi) sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Yeni yol haritası hazırlanacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti'nin tüm bu eleştirilerle ilgili yeni bir yol haritası hazırlaması planlanıyor. Meclis'in açılmasının ardından yargı reformu, gıda enflasyonuna karşı atılacak adımlar, dezenformasyonla mücadele yasa teklifi çalışmalarını hızlandıran AK Parti'nin, özellikle erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları yeniden değerlendirmeye aldığı öğrenildi.