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    • Ekonomi
    • 21.10.2021 08:55
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    • 21.10.2021 08:55
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    Rapor sızdı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için büyük müjde! EYT kimleri kapsıyor, son dakika EYT bugün çıkarsa kimler emekli olabilir?

    EYT son dakika bugün gelişmeleri yakından takip edilirken EYT kimler emekli olabilir, EYT den faydalanabilir, bugün çıkarsa kimler anında emekli olacak sorularına cevap geldi! EYT müjdesi son dakika olarak duyurulduğu anda ilk işe giriş tarihi yani sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999 tarihi ve evveli olan vatandaşlar sigortalılık zamanı ile prim gün şartını karşılayan insanlar anında emekli olabilecekler.

    takvim.com.tr
    O gizli rapor sızdırıldı! EYT ve erken yaşta evlilik harekatı

    Emekli olmak amacıyla aranılan prim gün adedi ve hizmet zamanı şartlarını doldurmalarına karşın yaş koşulu sebebi ile emekli olamayan
    vatandaşlar Emeklilikte Yaşa Takılanlar ya da kısaltması ile EYT düzenlemesiyle mağdurları olarak seslerini duyurmaya çalışıyorlar. Yapılan meşru planlama sebebi ile emeklilik haklarını yitirdiklerini savunan vatandaşlar EYT ile kendilerine erken emeklilik hakkı tanınmasını talep ediyorlar. Peki EYT kimleri kapsıyor, son dakika EYT bugün çıkarsa kimler emekli olabilir?

    EYT ve erken yaşta velilik masada

    Raporda, vatandaşların ekonominin yanı sıra, mülteci meselesi, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi, sosyal medyadaki bilgi kirliliği, kadın cinayetleri, EYT, erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve seçmen kimliklerine yönelik yapılan bazı tanımlamalarla ilgili (Kürt seçmen, Alevi seçmen gibi) sıkıntıları dile getirdiği ifade ediliyor. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

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    Yeni yol haritası hazırlanacak

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda, AK Parti'nin tüm bu eleştirilerle ilgili yeni bir yol haritası hazırlaması planlanıyor. Meclis'in açılmasının ardından yargı reformu, gıda enflasyonuna karşı atılacak adımlar, dezenformasyonla mücadele yasa teklifi çalışmalarını hızlandıran AK Parti'nin, özellikle erken yaşta evlilikten doğan mağduriyet ve EYT gibi konuları yeniden değerlendirmeye aldığı öğrenildi.


        EYT'DE SON DURUM NE?

        1998 yılında işe giren bir kişi önceki yasaya göre 2023 yılında emekli olması gerekirken, 1999'da çıkarılan yasa ile bu süre 2038'e çıktı. 15 yıl geç emekliliğe neden olan bu kanunu binlerce kişi bekliyor. Hükümetten konuyla ilgili olarak bir açıklama gelmezken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamada EYT kanunu ile ilgili kapıları kapadı. Erken yaşta emekliliğe olumlu bakmayan Erdoğan, konuyla ilgili olarak yeni bir açıklama getirmedi.

        EYT ÇIKACAK MI? FİNLANDİYA MODELİ NEDİR?

        Finlandiya modeli ile emeklilikte yaşa takılanların yüzü bir nebze güldü. Bu modele göre EYT'liler kesintiyi kabul ederek emekli olabilecek. Sisteme göre; Türkiye'de emekliliğine 4 yıldan daha az kalmış yaklaşık 500 bin kişi bulunuyor. Sistem uygulamaya girerse bu vatandaşlara 4 yıllık süre için yüzde 8 daha az maaş ödenerek emekli olması sağlanacak. Bu rakamlara göre 2 bin Türk Lirası maaşla emekli olabilecek bir kişi yüzde 8 daha az maaşla 1840 Türk Lirası ile emekli olabilecek. Ancak şu anda EYT'lilerin emekli olmasını sağlayacak bir yasa çıkma olasılığı çok zayıf. Hükümetin EYT konusunda çok net açıklamalarının olması, bu alanda düzenleme bekleyen vatandaşların umutlarını kırıyor olsa da halen düzenleme için beklemedeler.
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        Haberler Ekonomi Rapor sızdı! Emeklilikte Yaşa Takılanlar için büyük müjde! EYT kimleri kapsıyor, son dakika EYT bugün çıkarsa kimler emekli olabilir?
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