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    • Ekonomi
    • 18.10.2021 12:27
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    • 18.10.2021 12:31
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    Hyundai sıfır araba satın almak isteyenler için i10, i20, Tucson ve Elentra fiyatlarında binlerce liralık indirim! 50.000TL’ye...

    Araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Hyundai sıfır vasıta kampanyalarını duyurdu. Hyundai model vasıta alabilmek isteyenler için ideal faiz seviyesi vereceğini duyurdu. Hyundai resmi internet sayfası üzerinden yaptığı açıklama ile kampanyalarını duyurdu. Sıfır araba sahibi olmak isteyenler amacıyla Hyundai, İ10 model vasıtalarda 50.000TL’ye 12 ay %0,99 faiz fırsatını sundu. Kampanyadan yararlanmak amacıyla son gün 31 Ekim. Kampanyada BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Assan fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar.

    i10, i20, Tucson ve Elentra fiyatlarında binlerce liralık indirim! 50.000TL’ye...

    Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Tucson, Hyundai Elentra modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik verileri sayfamızda bulabilirsiniz. Kampanya 31.10.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 50.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında geçerlidir. Ekim ayında sıfır km Hyundai modelleri kaç lira oldu? Hyundai modelleri ne kadar? Ekim ayı Hyundai fiyatları kaç para? Hyundai fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz?


    Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;

    Kampanya 31.10.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 50.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında geçerlidir.

    %0,99 faiz oranlı kredi kampanyası, Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerlidir. Nakit indirimi ve kredi kampanyası birlikte kullanılamamaktadır. Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %5'ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir. 50.000 TL'ye 12 ay % 0,99 faizli kredilerde eşit taksitli örnek vadeler için bireysel amaçlı kullanımlarda bahsi geçen taşıt kredisinin aylık ve yıllık toplam basit maliyet oranları sırasıyla %1,36 ve %16,37 olmaktadır

    Kampanyada BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Assan fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.

    Hyundai İ10 2021 Ekim Sıfır Araç Fiyat Listesi

    Model Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat(2021MY) Ekim Fiyat (2021MY)

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 162.350 156.841 164.150

    Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) 170.700 170.700 172.500

    Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) 174.950 174.950 176.800

    Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli) 176.150

    Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli) 183.400 -

    Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 184.600 184.600 186.400

        Hyundai İ20 2021 Ekim Sıfır Araç Fiyat Listesi

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Jump Benzin 161.623 156.017 175.308

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Düz MT Style Benzin 191.850

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Jump Benzin Otomatik 191.900 191.900 195.900

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Benzin Otomatik 199.900 199.900 203.900

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Design Benzin Otomatik 203.000

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Style Plus Benzin Otomatik 209.900 209.900 213.900

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite Benzin Otomatik 219.900 219.900 223.900

        Hyundai i20 1.4 MPI 6 İleri Otomatik AT Elite Plus Benzin Otomatik 285.550

        Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Benzin Otomatik 219.600 219.600 223.600

        Hyundai i20 1.0 T-GDI 7 İleri DCT Style Plus Benzin Otomatik 228.750

        Hyundai i20 1.0 T-GDI 48V 7 İleri DCT Style Plus Benzin Otomatik 283.234

        Model Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat (2021MY) Ekim Fiyat (2021MY)

        Hyundai Elantra 2021 Ekim Sıfır Araç Fiyat Listesi

        Hyundai Elentra 1.6MPI 6 İleri Manuel Style (Benzinli) 231.404 231.404 240.905

        Hyundai Elentra 1.6MPI CVT Otomatik Style Comfort (Benzinli) 298.000 248.600 258.600

        Hyundai Elentra 1.6MPI CVT Otomatik Smart (Benzinli) 345.000 326.700 326.689

        Hyundai Elentra 1.6MPI CVT Otomatik Elite (Benzinli) 392.000 392.000 407.000

        Model Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat (2021MY) Ekim Fiyat (2021MY)

        Hyundai Tuscon 2021 Ekim Sıfır Araç Fiyat Listesi

        Hyundai Yeni TUCSON 1.6 T-GDI Comfort 4X2 DCT (Benzinli) 389.350 389.350 398.843

        Hyundai Yeni TUCSON 1.6 CRDI Prime 4X2 DCT (Dizel) 429.990 429.990 444.400

        Hyundai Yeni TUCSON 1.6 CRDI Elite 4X2 DCT (Dizel) 503.000 503.000 513.000

        Hyundai Yeni TUCSON 1.6 CRDI Elite Color Pack 4X2 DCT (Dizel) 505.000 505.000 515.000

        Hyundai Yeni TUCSON 1.6 CRDI Elite Plus 4X4 DCT (Dizel) 562.000 562.000 572.000
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