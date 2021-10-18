Hyundai sıfır araba satın almak isteyenler için i10, i20, Tucson ve Elentra fiyatlarında binlerce liralık indirim! 50.000TL’ye...

Hyundai i10, Hyundai i20, Hyundai Tucson, Hyundai Elentra modellerine ait kampanyalı fiyat listelerini, son üç aylık fiyat değişimlerini, modellere ait teknik verileri sayfamızda bulabilirsiniz. Kampanya 31.10.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 50.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında geçerlidir. Ekim ayında sıfır km Hyundai modelleri kaç lira oldu? Hyundai modelleri ne kadar? Ekim ayı Hyundai fiyatları kaç para? Hyundai fiyat listeleri belli oldu mu? Merak mı ediyorsunuz?
Kampanyanın Detayları Şu Şekilde;
Kampanya 31.10.2021 tarihine kadar tüm Hyundai yetkili satıcılarında geçerlidir. Belirtilen 50.000 TL'ye 12 ay %0,99 faiz fırsatı, yalnızca gerçek kişilerin bireysel amaçlı araç alımlarının ve tüzel müşterilerin perakende kanalından yaptığı araç alımlarının konu olduğu kredi kampanyalarında geçerlidir.
%0,99 faiz oranlı kredi kampanyası, Kredi Koruma Hayat Sigortası ürünü satın alınması koşuluyla geçerlidir. Nakit indirimi ve kredi kampanyası birlikte kullanılamamaktadır. Tahsis ücreti, kredi kullanımı için bir kereye mahsus, kullandırılan toplam kredi tutarının binde beşi olacak şekilde sınırlandırılmıştır. Tahsis ücretinin %5'ine denk gelen BSMV müşteri tarafından ödenir. 50.000 TL'ye 12 ay % 0,99 faizli kredilerde eşit taksitli örnek vadeler için bireysel amaçlı kullanımlarda bahsi geçen taşıt kredisinin aylık ve yıllık toplam basit maliyet oranları sırasıyla %1,36 ve %16,37 olmaktadır
Kampanyada BDDK Yönetmeliği gereği taşıt kredilerine ilişkin sınırlamalar geçerlidir. Hyundai Assan fiyatlarda ve kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Takvim.com.tr kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.
Hyundai İ10 2021 Ekim Sıfır Araç Fiyat Listesi
Model Ağustos Fiyat (2021MY) Eylül Fiyat(2021MY) Ekim Fiyat (2021MY)
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli) 162.350 156.841 164.150
Hyundai i10 1.0 MPI 5 İleri AMT Jump (Benzinli) 170.700 170.700 172.500
Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style (Benzinli) 174.950 174.950 176.800
Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Style Çift Renk (Benzinli) 176.150
Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite (Benzinli) 183.400 -
Hyundai i10 1.2 MPI 5 İleri AMT Elite Çift Renk (Benzinli) 184.600 184.600 186.400