İkinci el araba almak isteyenler sakın beklemeyin: Vatandaşın beklediği açıklama yapıldı! O tarihte 2. el otomobiller...

Kasım ayından itibaren ikinci el araç pazarındaki talebin kademeli olarak artacağını öngörüyoruz. Bu durum da doğal olarak ikinci el araç fiyatlarını bir miktar artıracak. Dolayısıyla şu anda ikinci el araç almak için çok doğru bir zamandayız." İfadelerini kullandı.