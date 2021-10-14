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    • Ekonomi
    • 14.10.2021 15:18
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    • 14.10.2021 15:18
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    Küresel ekonomik kriz Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor! 2 ayda 11 şirket iflas etti

    Koronavirüs salgını nedeniyle küresel çapta yaşanan ekonomik krizin boyutu büyüyor. İlk olarak havacılık ve turizm sektörünü etkileyen kriz, artan enerji piyasası maliyetleri nedeniyle şimdi de enerji sektörünü vurdu. Enflasyonist risk ABD ile beraber Avrupa ülkelerini de etkilerken, İngiltere'de Pure Planet ve Colorado Energy isimli iki enerji firması iflas etti. Toplam 240 bin abonesi bulunan iki firmanın iflasıyla beraber, ülkede eylül ayından bu yana iflas eden şirket sayısı 11'e yükseldi.

    İngiltere’de kriz büyüyor! 2 ayda 11 şirket iflas etti

    İngiliz enerji denetim kuruluşu Ofgem, ülkede iki enerji şirketinin daha iflas ettiğini bildirdi.

    Ofgem'den yapılan açıklamada British Petroleum'un (bp) yüzde 24 hisse payına sahip olduğu Pure Planet ve Colorado Energy adlı şirketlerin faaliyetlerini durdurarak iflas bildiriminde bulundukları belirtildi.

    Söz konusu şirketlerle birlikte, ülkede eylül ayının başından bu yana iflas eden enerji şirketi sayısı 11'e yükselmiş oldu.

    Pure Planet, yaptığı iflas açıklamasında, faturalardaki üst limit sınırlaması nedeniyle artan enerji maliyetlerini müşterilerine yansıtamadığı için mevcut durumun "sürdürülemez" olduğunu bildirdi.

    Açıklamada, İngiliz hükümetinin ve denetim kuruluşu Ofgem'in enerji şirketlerinden maliyetin altında satış yapmasını beklediği, bp'nin ise şirketten desteğini çekme kararı aldığı ifade edildi.

    bp'den yapılan açıklamada "Uzun süredir devam eden önemli çalışmalara rağmen, bp'nin bu ilişkiyi sürdürmesinin artık ticari olarak uygun olmadığı sonucuna vardık ve bu zor kararı aldık." ifadesi yer aldı.

    İflas eden Pure Planet'ın 235 bin, Colorado Energy'nin ise 15 bin müşterisi, Ofgem tarafından alternatif enerji şirketlerine yönlendiriliyor.

    Ofgem'den yapılan açıklamada ise son haftalarda küresel ölçekte doğal gaz fiyatlarında yaşanan artışın enerji şirketleri üzerinde daha önce benzeri görülmemiş bir baskı oluşturduğu kaydedildi.

    İngiltere'de eylül ayının başından bu yana iflas eden 11 enerji şirketi (Avro Energy, People's Energy, Greensupplier Ltd, Utility Point, Igloo, PFP Energy, Symbio, MoneyPlus Energy, Enstroga, Pure Planet ve Colorado Energy) toplamda İngiliz pazarında yaklaşık 2 milyon müşteriye hizmet veriyordu.

    Ofgem, ülkede iflas eden enerji şirketlerinin müşterini hizmetin aksamaması için otomatik olarak başka bir enerji şirketine geçiriyor.

    İNGİLTERE'DE TÜKETİCİLERİ KORUMAK İÇİN ENERJİ FATURALARINDA ÜST LİMİT UYGULANIYOR
    Denetim kuruluşu Ofgem, 2019 yılının ocak ayında bu yana ülkedeki tüketicilerin haklarını korumak için enerji faturalarında üst limit uyguluyor.

    Ülkede son dönemde hızla artan enerji maliyetlerini faturalardaki üst limit uygulaması nedeniyle müşterilerine doğrudan yansıtamayan enerji şirketleri faaliyetlerini sürdürmekte zorlanıyor.

    Ofgem, enerji faturalarındaki üst fiyat limitini bu ay başında yüzde 12 artırılarak 1277 sterline yükseltilmişti.

    İngiliz araştırma şirketi Cornwall Insight tarafından 7 Ekim'de yapılan açıklamada, enerji faturalarındaki üst limitin gelecek yılın nisan ayında yıllık 1277 sterlinden 1660 sterline yükselebileceğini belirtilmişti.

        İNGİLİZ HÜKÜMETİ ÇÖZÜM ARAYIŞINDA
        İngiltere İş, Enerji ve Endüstriyel Strateji Bakanı Kwasi Kwarteng daha önce artan doğal gaz talebi karşısında arzın yetersiz kalması nedeniyle ülkede oluşan yüksek fiyat krizini çözüme ulaştıracakları vaadinde bulunmuştu.

        Kwarteng, artan doğal gaz fiyatlarını üst fiyat sınırı uygulaması nedeniyle doğrudan tüketicilere tam olarak yansıtamayan büyük çaplı enerji şirketlerine kredi desteği sağlanmasının bir seçenek olarak değerlendirilebileceğini söylemişti.

        42 HAVAYOLU FİRMASI İFLAS ETTİ
        Koronavirüs salgınından ilk olarak darbe yiyen sektör olan havacılık alanında pandemi ile beraber 42 şirket iflas etti. Başta Almanya ve İngiltere olmak üzere birçok ülkede hükümetler, bayrak taşıyıcı firmaları kurtarmak için çeşitli destek paketleri oluşturdu.

        Örneğin Almanya'da hükümet Lufthansa'nın iflasını öneyebilmek için dokuz milyar euro aktararak şirketin yüzde 20'sine ortak oldu. Benzer durumlar İtalya ve İspanya'da da yaşandı.

        KAMU DESTEĞİ YETMEDİ
        Kamu sektöründen gelen bunca desteğe rağmen dünya devleri tek tek iflaslarını açıkladı. Avrupa, Asya, Amerika ve Afrika'da birçok firma kepenk indirdi. 2020 yılı içerisinde 42 ticari havayolu firması operasyonlarını tamamen durdurarak iflasını duyurdu.

        İflas eden firmaların çoğunluğunu büyük şirketlerin oluşturduğu açıklandı. 2020'de iflas eden 42 havayolu firmasının filosunda 20 ve üzeri sayıda uçak bulunuyordu.

            ABD İFLASLARDA İLK SIRADA
            Dünyanın her yerinde gerçekleşen havayolu iflaslarının ülkelere göre dağılımında ABD dokuz firma ile ilk sırada. İflas eden havayolları listesinde Almanya ve G.Afrika üçer firma ile yer aldı.

            İNGİLTERE'DE 21 TURİZM ŞİRKETİ KEPENK İNDİRDİ
            Koronavirüs salgınının en çok vurduğu bir diğer alan olan turizm sektöründe de büyük bir kriz yaşandı. İngiltere'de 21 şirket iflas etti. Bu iflasların Air Travel Trust Fund'a (ATT) maliyeti 33 milyon pound'u (yaklaşık 414,5 milyon TL) buldu.

            Dünyanın en eski seyahat firması olarak bilinen Thomas Cook da 2019 yılında iflasını açıklamış ve yaklaşık 20 bin çalışanı işsiz kalmıştı. Thomas Cook'un iflasını açıkladığı sırada 1,7 milyar sterlin borcu bulunduğu belirtildi.

            BM TURİZM RAPORU: KORONAVİRÜSÜN YOL AÇTIĞI MİLLİ GELİR KAYBI 4 TRİLYON DOLARI AŞABİLİR
            Birleşmiş Milletler (BM) tarafından hazırlanan koronavirüs salgınının turizm sektörüne etkisiyle ilgili raporda, salgının küresel ekonomiye 2020 ve 2021'de maliyetinin 4 trilyon doları aşabileceğine vurgu yapıldı.

                İFLASLAR PERAKENDE ZİNCİRLERİNİ DE VURDU
                İngiltere'nin önde gelen perakende zincirlerinden Peacocks ve Jaeger 2020 yılı içinde iflas etti. Ünlü giyim perakende zincirlerinin bağlı bulunduğu Edinburgh Woollen Mill (EWM) Group'tan yapılan açıklamada her iki şirkete de alıcı bulunamaması nedeniyle şirketlerin iflasının ilan edildiği duyuruldu. Her iki perakende zincirinin İngiltere çapında toplam 500 mağaza ve 4 bin 750 çalışanı bulunuyor.

                Gruptan yapılan açıklamada, "Son haftalarda Peacocks ve Jaeger zincirlerinin satışı için bir dizi potansiyel alıcı ile yapıcı görüşmeler yapıyorduk. Fakat salgın ve ikinci karantina nedeniyle perakende sektöründe devam eden bozulma, görüşmelerin uzamasına ve daha da karmaşık bir hal almasına neden oldu." ifadelerine yer verildi.

                YÜZ BİNLERCE KİŞİ İŞSİZ KALDI
                İflasların yanı sıra küçülmeye giden birçok firma nedeniyle de yüz binlerce kişi işsiz kaldı. Avrupa'yı saran işsizlik nedeniyle enflasyon oranları son 20 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı.

                THE ECONOMIST'TEN KITLIK UYARISI
                Avrupa başta olmak üzere yaşanan küresel kriz nedeniyle uyarı yapan dünyaca ünlü İngiliz yayın organı The Economist, akaryakıt krizinin derinleşerek beraberinde kıtlığı da getirebileceği uyarısında bulundu.

                Enerji fiyatlarında yüzde 250'ye varan fiyat artışlarının tedarik zincirini de bozduğu belirtilirken, yetkililer senaryonun daha da kötüleşebileceğini belirtti.

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                Haberler Ekonomi Küresel ekonomik kriz Avrupa'yı etkilemeye devam ediyor! 2 ayda 11 şirket iflas etti
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