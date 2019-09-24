Dünyanın en eski seyahat firması Thomas Cook resmen iflas ettiğini açıkladı. 1841'den beri hizmet veren İngiliz firmayla anlaşarak şu anda tatilde olan turist sayısının 43 bini Türkiye'de olmak üzere 600 bin olduğu belirtildi. Şirketin batışıyla, Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok yerde tatilde olan İngiliz vatandaşları panik yaşadı. Özellikle İstanbul, Antalya, Muğla ve İzmir'de tatil yapan turistler Thomas Cook yetkililerine ulaşmaya çalıştı.
Thomas Cook, Türkiye'ye gönderdiği birçok İngiliz turistin parasını otellere ödemezken; iflas eden şirketin dünyadaki otellere borcunun milyon dolarları aştığı belirtildi. Bunun için İngiliz hükümetinin bir iflas komisyonu kuracağı ve borçları ödeyecekleri ileri sürüldü.
İngiliz Sivil Havacılık Kurumu (CAA) ise Thomas Cook'tan paket tatil alanların kaldıkları otellerle de bağlantıya geçildiğini ve kalış bedellerinin Hava Seyahati Güven Fonu ve ATOL (İngiltere Kamu Otoritesi) tarafından ödeneceğinin söylendiğini bildirdi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da "22 Eylül dahil giriş yapmış olan İngiliz Thomas Cook'un misafirleri ATOL garantisi altında, bu yolculardan herhangi bir şekilde ücret alınmayacak. Bu kurala uymayanlar hakkında yasal süreç
devreye girecek, bunu belirttik. Önemli olan misafirlerin ilk etapta en hızlı ve en huzurlu şekilde ülkelerine dönmesini sağlamak olacak" dedi.
Ersoy, zarar gören işlemeler için acil bir kredi çalışması hazırladıklarını belirterek, "Kredi paketinin büyüklüğü 50 milyon euro olacak" diye konuştu.
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği Başkanı Firuz Bağlıkaya ise "Oteller çok ciddi alacaklı durumda. Dalaman, Alanya ve Kemer'de ciddi sıkıntı yaşanabilir" ifadesini kullandı.
KAYYUM ATANACAK
Thomas Cook'ta yüzde 8 pay ile ikinci büyük hissedar olan Anex Tour'un patronu Neşet Koçkar, şimdi kayyum sürecinin başlayacağını söyledi. Thomas Cook'un Türkiye Temsilcisi Burak Tonbul ise "Alacakların tahsili için işbirliği yapmalıyız" dedi.
İflas bayrağını çeken Thomas Cook'un, Türkiye'ye gönderdiği turistler mahsur kaldı, uçaklar kalkmadı. İngiliz turistler sigorta şirketleri tarafından ülkelerine gönderilecek.
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